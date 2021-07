Die gesamte Landnutzung steht auf dem Prüfstand

28.07.2021 Landwirtschaft

Deutschland unter Wasser

In den Medien hat die verheerende Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz von vor knapp zwei Wochen, die Stunde der Betroffenheit und Emotionalität verlassen. Jetzt schlägt die Stunde der Wissenschaftler, die das Ausmaß und die Ursachen der Flut erklären – die Stunde der Politik, die Expertisen umzusetzen, kommt erst noch.

Am Dienstag machte Bündnis 90/Die Grünen den Auftakt mit der digitalen Konferenz „Sturzfluten und Hochwasser – Vorsorge in der Klimakrise.“ Die Sprecherin für Klimaschutz Lisa Badum bedauerte: „Es ist schade, dass wir nur in Zeiten der Katastrophe über die Vorsorge reden.“ Das Thema Umwelt und Klima ist nach wie vor die Domäne der Grünen und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Oliver Krischer sagte; „wie sind schon lange in der Debatte über die Folgen der Klimakrise“. Es sei an der Zeit, über die Konsequenzen zu reden.

Denn: Der Blick über die aktuellen Schlagzeilen zeigt, dass Meldungen über „Land unter“ auch am Dienstag in Bayern und Sachsen Thema waren. Der Monsun in seiner Heftigkeit hat in Indien gerade viele Todesopfer gefordert, in China sind weite Flächen im Weizengürtel überflutet. Im Mittelmeerraum brennt es und die USA und Kanada erholen sich erst langsam von den Folgen der Hitzeglocke. Hitze, Flut und Trockenheit: Themen, über die es einen wissenschaftlichen Konsens über die Ursachen gibt.

Physikalische Grundgesetze

Dr. Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) räumte wiederholt die Argumente der Klimawandelleugner aus. Schon lange und seit mehreren Dekaden veröffentlichen Wissenschaftler auf der Basis der physikalischen Grundgesetze ihre Prognosen, die im Wesentlichen nur immer detaillierter werden. Der Blick auf die Statistik zeigt heute bereits eine regionale Temperaturerwärmung gegenüber 1990 um 1,2 Grad Celsius und liegt schon nahe an der im Pariser Klimavertrag vereinbarten Erwärmungsuntergrenze. Ohne Klimaschutz sind es fünf Grad bis 2100 und weitere fünf Grad für die nächsten Hundert Jahre. Dann hätte die Erde das Klima zu Zeiten der Dinosaurier erreicht. Bei jedem Grad mehr nimmt die wärmere Atmosphäre sieben Prozent mehr Wasserdampf auf. Das Wasser fällt dann entweder als langandauernder Nieselregen oder plötzlich lokal als Starkregen wieder zu Boden.

Das die Hochs und Tiefs beim Wetter länger an einem Ort verharren, hat etwas mit der schwindenden Bindung zum Jet-Stream zu tun. Diese Winde sorgen zwischen dem kalten Nordpol und dem warmen Äquator für einen Druckausgleich. Mit wechselnder Temperaturdifferenz mäandriert der Höhensturm und die aus Westen in Richtung Europa anrollenden Tief- und Hochdruckgebiete verlieren ihre Ostdrift. Lange Hitzeperioden und mit Wasserdampf übersättigte Wolken sind Folgen der gleichen Ursachen: Erwärmung der Erdatmosphäre, die durch den Ausstoß von Treibhaugasen durch menschliche Aktivitäten induziert ist.

Nach Levermann braucht es keine regionalen Katastrophen, um die Wirtschaftskraft ganzer Staaten zu belasten. Für China wird die Zunahme an Überschwemmungsereignissen um 80 Prozent prognostiziert. Das Land mit seiner verhältnismäßig geringen Fläche landwirtschaftlicher Böden exportiert die Folgen auf die Weltmärkte, so Levermann. „Die Physik steht fest im Raum“, so der Experte. „Wir müssen über den Pfad reden, was wir zu tun haben.“

Die Flut an der Ahr

Die Betroffenheit für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz macht sich auch an den eigentlich „unverdächtigen“ Flüssen wie der Ahr aus.

„An der oberen Ahr – in der Gegend von Müsch und Antweiler – begann das Gewitter gegen 3 Uhr, unterhalb von Kreuzberg bis zum Rhein zwischen 4 und 5 Uhr. Infolge von überaus starken Wolkenbrüchen goß der Regen unaufhörlich nieder, und das ganze Gebiet war mehrere Stunden „in Feuer und Wasser“ verwandelt … In Altenburg hauste die Hochflut entsetzlich.“ Es ertranken 14 Personen, 17 Wohnhäuser und 23 Scheunen sowie Ställe und die Brücke über die Ahr wurden zerstört. Altenburg? Kennen Sie. Das kleine Städtchen wird in den Medien in Vorher/Nachher – Bildern gezeigt. Rund um das Dörfchen liegt eine Ahrschleife, vormals malerisch, nach der Flut eine einheitliche Wasserfläche.

Aber: Die Beschreibung stammt nicht von der Flut 2021. Sie wurde von Dr. Hans Frick für die Stadtgeschichte im Heimatjahrbuch Kreis Ahrweiler aufgezeichnet und stammt vom 26. Juli 1804 [1]. Tage zuvor hatte es schon ausgiebig geregnet, so dass die Ahr wohl schon viel Wasser führte. Das Hochwasser floß schnell ab, hatte aber Ackerflächen mit Steinen und Grind „unbrauchbar gemacht“. Weil Mühlen zerstört wurden, drohte eine Hungersnot; aus nicht betroffenen Nachbargemeinden gab es Lebensmittelspenden und Hilfskräfte halfen bei der Bergung von „Menschen- und Tierleichen.“ Die Region gehörte damals zu Frankreich und der Staat gab Soforthilfen in der Größenordnung von 120.000 Franc aus Steuergeldern frei. In Ahrweiler stand die ganze Nacht das Wasser bis zum 2. Stockwerk.

Häuser entlang der Ahr tragen die Hochwassermarke aus dem Jahr 1804 und darüber sogar noch die Marke aus dem Jahr 2010. Eine weitere Flut, die sich in das Bewusstsein der Alt-Eingesessenen gegraben hat.

Hochwasserwirkungskette

Nach 217 Jahren gleichen sich die Bilder und Geschichten auf höherem Niveau. Der Geograph Thomas Roggenkamp von der Universität Bonn hat für seine Diplomarbeit 2012 die historischen Scheitelabflüsse einiger Ahr-Hochwasser berechnet [2]. Der 1993 gemessene Abfluss eines „extremen Hochwassers“ am Pegel Altenahr lag bei 214 Kubikmeter pro Sekunde. Der Scheitelabfluss aus dem Jahr 1804 lag bei 1.208 Kubikmeter pro Sekunde für den Standort Dernau. Nach Roggenkamp ist allen Beschreibungen gemeinsam, dass die verschiedenen Hochwasser einen „schnellen Anstieg des Abflusses“ aufweisen.

Ursachen sind Starkregenereignisse am Oberlauf. Das bestätigt Biologe Wolfgang Büchs, Gastprofessor an der Universität Hildesheim und vormals wissenschaftlicher Mitarbeiter am Julius Kühn-Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde., in einem Interview mit den Riffreportern [3]. Die Eifel ist aufgrund ihres Unterbodens aus wasserundurchlässigem Schiefergestein flachgründig. Die Ahr sammelt die Abflüsse von den Hängen. Ein Hochdruckgebiet über dem Rheinland hat die Regenwolken an der Stelle gehalten. Der Boden ist dann schnell mit Wasser gesättigt.

Hinzu kommen anthropogen bedingte Verstärker. Büchs nennt hier Flurbereinigung und Versiegelung als Hochwassersünden der Vergangenheit. Weinberge werden in Hangrichtung bewirtschaftet und sorgen für zusätzlich Abflussrinnen in Richtung Ahr. Über den über den Emissionsausstoß verursachten Klimawandel sterben in der Eifel wegen Trockenheit die Fichten ab. Dadurch bildet sich im flachgründigen Boden kein ausgedehntes Wurzelwerk, das Wasser halten kann.

Die Ahr bleibt wie sie ist

Büchs warnt, dass bei einem Rückbau aller Umweltsünden und Planung von Rückhaltebecken, die Ahr und ihre geologischen Besonderheiten erhalten bleiben. Daran wird kein Politikversprechen etwas ändern.