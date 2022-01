Die Studie in gestriger Machart

14.01.2022 Landwirtschaft

Pflanzenschutzmittel in der Ampelkoalition

Am Dienstag nutzte Steffi Lemke die Möglichkeit im Bundestag ihr Programm für das Bundesumweltministerium vorzustellen. Für die Landwirtschaft kündigte sie eine Agrarwende an, „den Verbraucherschutz, Natur- und Tierschutz und die Wirtschaftsgrundlage für Landwirtinnen und Landwirte neu verbindet, die Pestizide und Nitrateinträge in die Ökosysteme reduziert – am besten, was den Eintrag in Naturschutzgebiete anbetrifft, sehr schnell gegen null.“ Die Null-Toleranz hat sie zwar erst einmal nur für die Naturschutzgebiete formuliert, doch die Studie der Heinrich-Böll-Stiftung vom Folgetag hat die allgemeinen Schreckenszenarien des chemischen Pflanzenschutzes auf 52 Seiten in Manier der 1980er Jahre dargestellt.

Stefan Bilger (CDU) bezweifelte dann auch, dass in der neuen Ampelkoalition „wirklich so ein kooperativer Ansatz festzustellen ist.“ Die Bauern brauchten keine Wiederbelebung des Feindbildes einer „profimaximierenden und umweltvergessenen Landwirtschaft.“

Und in der Tat Carsten Träger von der SPD blickt lediglich auf das Insektenschutzpaket der Vorgängerin Svenja Schulze zurück. Niemand von allen Rednern nahm das Wort Pflanzenschutzmittel in den Mund. Und Judith Skuldeny von der FDP betonte: „Diese Koalition ist nicht die Liebe auf dem ersten Blick.

Pestizidatlas in Kampagnenmanier

Ganz anders warb der erstmalige „Pestizidatlas“ der Heinrich-Böll-Stiftung in tradierter Kampagnenmanier gegen den chemischen Pflanzenschutz und hat ein Mehrjahresthema eingeleitet, das inhaltlich schon viel weiter und differenzierter diskutiert wird.

Ein Rückblick: 1320 fand der erste urkundlich dokumentierte Insektenprozess gegen den Maikäfer im französischen Avignon statt. Die ersten geistlichen Beschwörungen gegen Schadtiere sind nach Autorin Karin Barton sogar auf das Jahr 824 im Aosta-Tal gegen Maulwürfe zurückzuführen [1]. Schadtiere konnten nach kirchlichem Ermessen gebannt werden: „Denn die natürliche Vernunft sagt uns, das den Menschen die notwendige Nahrung zum Leben besser dient als diesen Schädlingen. Es ist klar bewiesen, dass man solche Tiere bannen soll, wenn man ihre Schäden auf andere Weise nicht verhüten kann.“

Rund um die Welt gibt es Menschen mit irischen Vorfahren. Das resultiert aus der großen Auswanderungswelle Mitte des 19. Jahrhunderts von der grünen Insel, um nicht, wie rund eine Million Iren an der Hungersnot direkt oder infolge von Krankheiten durch Mangelernährung zu sterben. Der wichtigste Baustein der „Großen Hungersnot“ war der Schaderreger Phytophthora infestans. Den Armen faulte das einzige Grundnahrungsmittel weg.

Auch die so genannten Rübenwinter in Deutschland haben sich in das kollektive Gedächtnis der Urängste der Menschen eingebrannt. Als Schadpilz hat die Kraut- und Knollenfäule 2021 in Süddeutschland bis zu 70 Prozent der Bio-Kartoffeln verfaulen lassen. Das war dem Verein „Bio Kartoffel Erzeuger“ Mitte Oktober nur noch eine Zusatzinfo zum Bio-Kartoffelmarkt wert. Es gibt ja noch genug – und wenn nicht, essen die Menschen eben konventionelle Kartoffeln.

Die Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln ging immer mit der Erkenntnis zusammen, was, wann, welche Schäden an verschiedenen Kulturpflanzen anrichten. Scheinbar moderne und alles Schädliche vernichtende Mittel, wie beispielsweise DDT, haben sich allerdings auch in das kollektive Gedächtnis als Urangst, vergiftet zu werden, eingebrannt. Die persistenten organischen Verschmutzer (Persistent Organic Pollutants) stehen auf der Bannliste des Stockholm Abkommens [2].