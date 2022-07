Die Ukraine braucht Milchkühe

11.07.2022 Landwirtschaft

Russen zerstören den Milchsektor

Alleine in der kommerziellen Milcherzeugung in der Ukraine sind seit Kriegsbeginn mehr als 50.000 Milchkühe durch Raketenangriffe und gezielte Tötungen durch die russische Armee getötet worden. Die Zahlen bei vielen Kleinbauern sind nicht bekannt. Nach einem Bericht von Dairy Global gibt es Befürchtungen dass mit 150.000 Milchkühen rund ein Drittel der nationalen Milchkuhherde verloren ist. Das werde zeitnah auf die Produktion von Molkereiprodukten Auswirkungen haben. Hinzu komme nach ukrainischen Berichten des Milcherzeugerverbandes, dass Kleinbauern in Frontnähe keinen Strom mehr haben und kaum noch Futter organisieren können.

Vor dem Krieg gab es 480.000 Milchkühe, die im Durchschnitt 6.860 Kilogramm Milch pro Jahr geben. Nach Beginn des Überfalls gehen langsam die Trockenmilchprodukte mit einer Lagerzeit zwischen drei und fünf Monaten aus. Ausgerechnet die stark umkämpfte Region um Charkow war einer der wichtigsten Regionen der Milcherzeugung.

Vom jetzigen Zeitpunkt aus, würde ein Bestandsaufbau mindestens zwei Jahre andauern und pro Milchkuhplatz zwischen 7.000 und 10.000 US-Dollar kosten.

Roland Krieg

