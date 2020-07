Die Zukunft der Landwirtschaft

09.07.2020 Landwirtschaft

Der vielstimmigen Chor soll die Agrarpolitik der Zukunft beleuchten. Das reicht von der Agrarförderung bis zur Bedetung des ländlichen Raumes. In einem zweiten Bereich steht die Wertschöpfung im Vordergrund, die Landwirten ein ausreichendes Einkommen bieten muss.Im dritten Kapitrel stehen Landwirtschaft und Umwelt im Fokus. Weche Bewirtschaftsungsmethoden haben welche Auswirkunegn auf die Umwelt?. Diese Aspekte gehen in das Kapitel Klima über, wie sich die Landwirtschaft im Klimawandel aufstellen muss und welche Beiträge sie zum Klimaschutz beitragen kann. Die Tierhaltung nimmt das fünfte Kapitel ein. Auch hier ist die Palette von Tierwohl über die Kennzeichnung bis zum Stallbau und Baurecht reichhaltig.

Im Vordergrund steht nicht das „Warum“ einer Veränderung. Die Landwirtschaft verändert sich anhaltend. In der Milchviehhaltung vom Anbindestand, über den Laufstall bis zum aktuellen Trend des Kompoststalls. Moderne Schweineställe sind mittlerweile in verschiedene Funktionsbereiche, wie Liegen, Fressen und Bewegung, zum Teil mit Auslauf, eingeteilt. Viele Nischen, wie Weidemilch und Strohschwein stehen an der Spitze von Veränderungen.

Der Vorsitzende

Die Zukunftskommission wird Prof. Dr. Peter Strohschneider leiten. Zuletzt war er bis Ende 2019 sieben Jahre und zwei Amtszeiten lang Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Der FAZ sagte er in einem Interview zum Ende seiner Amtszeit, er wolle ein Essay mit dem Titel „Vorbehaltlichkeit“ schreiben. „Darin soll es um Motive gehen, die mich in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt haben – Populismus, Exekutivtechnokratie und Szientokratie.“ Strohschneider erkennt Strukturähnlichkeiten zwischen dem Trio. In der pluralen Gesellschaft müssten Akteure „zu einer gewissen Vorbehaltlichkeit in der Lage sein“. Sie dürfen ihre Positionen vertreten, aber gleichzeitig anerkennen, dass es andere Positionen gibt.

Der Stuttgarter Strohschneider, Jahrgang 1955, hat an der Ludwig-Maximilians-Universität u.a. Germanistik und Geschichte studiert und habilitierte 1991 im Bereich Mediaevistik – Mittelalterforschung. In einem Vortrag zum 200-jährigen Bestehen der Katholisch-Theologischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen hat Strohschneider mit dem Fokus Theologie ausgeführt, was er unter „Vorbehaltlichkeit“ versteht.

Da hat er sich bereits mit der Bipolarität Theologie und Wissenschaft beschäftigt. Der ewigen „Mutter aller Gegensätze“: „Es gibt in der Tat einen derartigen Anspruch, Gott auf seiner Seite zu haben bei der Negierung wissenschaftlicher Erkenntnisverfahren und Erkenntnisse. Und er ist so alt wie eine ihm entgegenstehende Positivierung der Wissenschaften, die sich darauf berufen mag, dass menschliche Erkenntnisfähigkeit eine göttliche Gabe sei.“

Was er damit meint: Alltägliche Kontroversen, wie die bizarre Behauptung, die Welt sei eine Scheibe, bei Impfgegnern, auch die Ablehnung der Evolution oder Streit um den anthropogenen Klimawandel. Letzteres kommt der Landwirtschaft schon ziemlich nahe, wie die Fortführung der Ablehnung grüner Gentechnik auf neue Züchtungsmethoden weitergeführt wird. Das zerreißt aktuell die Partei Bündnis 90/Die Grünen, wo die junge Generation die Denkstrukturen der Altvorderen einzureißen wagt.

Erwähnenswert ist der Vortrag, weil Strohschneider nicht die Kontroversen sachlicher Wissensansprüche beschreibt, sondern den zunehmenden Widerspruch zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und ideologischem, fast eigentlich theologischem, zumindest fundamentalem Ablehungsverhalten. Rettet der Ökolandbau alleine die Welt, oder sind Systemabstufungen genug für einen Kompromiss?

Das Fazit: Die Wissenschaften (Sicherer Einsatz von Pflanzenschutzmitteln) treten“ auf der Ebene normativer Weltdeutung“ in einen Wettbewerb (Jedes Pflanzenschutzmittel ist Gift).

Die Ergebnisse

Für die organisatorische Unterstützung der Zukunftskommission wird eine Geschäftsstelle beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eingerichtet. Noch in diesem Herbst soll es einen Zwischenbericht und im Sommer 2021 einen Abschlussbericht geben.

