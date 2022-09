Druck auf Mexikos GVO-Bann

05.09.2022 Landwirtschaft

Maisallianz bearbeitet Mexikos GVO-Verbot

Am 01. Januar trat in Mexiko das Gesetz für das Auslaufen von gentechnisch verändertem Mais in Kraft. Bis Januar 2024 will Mexiko den Import von GVO-Mais auslaufen lassen. Dagegen arbeitet die Internationale Maisallianz „Maizall“ der Staaten Argentinien, Brasilien und den USA.

Diesen August hat US-Landwirtschaftsminister Tom Vilsack bei einem Treffen mit Farmern in Iowa das Gesetz als Schutz der eigenen Sorten von weißem Mais bezeichnet. Er hat mexikanischen Beamten vor steigenden Lebensmittelkosten gewarnt, sollte das Importverbot umgesetzt haben. Seinen Ausführungen nach, habe das Argument seine Wirkung nicht verfehlt.

Weißer und gelber Mais

Der gelbe Mais ist die bekanntere Form der Maissorten. Die weißen Sorten haben zwei rezessive Y-Allele, die keine Carotinoide produzieren und daher den Mais weiß erscheinen lassen. Dessen Körner sind cremiger und weißlich und haben einen hohen Zuckergehalt. Beide Sorten werden für die Lebensmittelindustrie genutzt, der gelbe Mais steht weltweit steht für die Hauptmenge an Maismehl für Tortillas und Maiskeimöl. Außerdem wird der gelbe Mais verfüttert.

Der weiße Mais stammt ursprünglich aus Mexiko. Dort wird der gelbe Mais überwiegend verfüttert und der weiße Mais für das Backen verwendet.

Regierungsmissionen

Mexiko ist nahezu Selbstversorger bei weißem Mais und importiert als Ergänzung weißen Mais aus den USA hinzu. Bei gelbem Mais sieht das ganz anders aus. Jährlich verbraucht das mittelamerikanische Land 44 Millionen Tonnen Mais und wird im nächsten Jahr einen weiteren Anstieg um eine Million Tonnen zu verzeichnen haben. 17 Millionen Tonnen davon müssen derzeit importiert werden. Die Maisallianz erzeugt etwa die Hälfte des weltweiten Maises und stellt 81 Prozente der globalen Exporte.

Bei einem Verbot von GVO-Mais-Importen gäbe es keinen mengenmäßigen Ersatz und die Importkosten für Mexiko stiegen um 4,4 Milliarden US-Dollar. Vilsack geht von einer unsicheren Versorgungslage aus, was die Allianz den Mexikanern deutlich gemacht habe. Der US-Getreiderat versucht die mexikanische Regierung von den Vorzügen der GVO-Sorten zu überzeugen.

Roland Krieg