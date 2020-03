Erfolgreiche Dorfentwicklung in Hessen

30.03.2020 Landwirtschaft

Hessen zieht Bilanz bei der Regionalförderung

Seit 2014 hat Hessen im Rahmen der Dorf- und Regionalentwicklung 33 Millionen Euro für über 1.800 Förderungen ausgegeben. Lokale Kleinvorhaben in der Dorfentwicklung können mit einer Förderquote von bis zu 75 Prozent gefördert werden. „2019 flossen beispielsweise 39.000 Euro in die Schaffung einer Spiel- und Freizeitfläche in Ennerich im Landkreis Limburg-Weilburg und 41.000 Euro in die Umgestaltung des Lindenplatzes in Karben“, erklärte Landwirtschaftsministerin Priska Hinz. „Auch Einrichtungen des Gesundheitswesens können gefördert werden, so fördert das Land ein neues Gesundheitszentrum in Wabern im Schwalm-Eder-Kreis mit fast einer halben Million Euro.“

Die Mittel setzen sich aus EU-, Bundes- und Ländermittel zusammen. Im vergangenen Jahr wurden Finanzmittel für weiter 1.500 neue Projekte ausgesprochen. Förderprogramme können gerade auch kleine Unternehmen durch die Krise führen, hofft Hinz.

