Erste Schätzung über Bioabfall-Aufkommen

06.09.2022 Landwirtschaft

2,6 Millionen Tonnen Bioabfall selbst kompostiert

Erstmals hat das Statistische Bundesamt (Destatis) eine Schätzung für Bioabfälle in privaten Haushalten abgegeben. Die Daten stammen einmal von Entsorgunsfirmen, die anhand von Sammelstelle und abgegebener Menge die kompostierbaren Mengen selbst abschätzen und zum anderen über durch Schätzung von Regionen ohne Sammelstelle mit Regionen vergleichbarer Bevölkerungsdichte.

Daraus ergibt sich für 2020 ein Aufkommen von 14,4 Millionen Tonnen Bioabfall ohne Landwirtschaft und Gewerbe. Von den Entsorgungsfirmen wurden 11,8 Millionen Tonnen aus der Biotonne, Gärten und Parks, Küchen und Kantinen sowie Speiseöle und Speisefette eingesammelt. Das waren 23,7 Prozent mehr als vor zehn Jahren.

In der Pandemie hat nur der Bioabfall aus der Biotonne zugenommen und stieg gegenüber 2019 um 351.000 Tonnen (3,4%) an. 97 Prozent aller Bioabfälle wurden stofflich verwertet. Daraus wurden 4,8 Millionen Tonnen Kompost und 746,6 Millionen Kubikmeter Biogas. Bei den selbst kompostierten Abfällen geht Destatis von einer vollständigen Versorgung in Gärten und Pflanztöpfen aus.

roRo