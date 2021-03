Fachtagung „Soziale Landwirtschaft“ in Bayern

29.03.2021 Landwirtschaft

Betriebe können sich neue Wege erschließen

Erst im Februar hat Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber Preise für Betriebsdiversifizierungen vergeben. Von 81 Teilnehmern an den Kursen hatten sich 17 für das Thema „Soziale Landwirtschaft“ entschieden [1]. Der neue Trend in Richtung sozialer Dienstleistungen umfasst die Segmente Bauernhofkindergarten, die Wiedereingliederung ins Arbeitsleben, Inklusion und das das Wohnen für ältere Menschen auf dem Hof.

Am Sonntag hat Kaniber die erste Online-Fachtagung „Soziale Landwirtschaft für den 21. und 22. April angekündigt und will den Teilnehmern Einblicke in das Thema geben Gleichzeitig wird der Mehrwert für Betriebe und Gesellschaft aufgezeigt. „Bayernweit wächst das Interesse an der Sozialen Landwirtschaft. Wenn wir auf der einen Seite hilfreiche soziale Angebote und auf der anderen Seite neue Erwerbsquellen für die Landwirtschaft schaffen können, lohnt es sich, dem vertieft nachzugehen“, sagte Michaela Kaniber. „Von Jung bis Alt können viele von der Sozialen Landwirtschaft profitieren. Es macht mich wirklich stolz, dass unsere Bäuerinnen und Bauern hier einen so großen Dienst für die Gesellschaft leisten“.

In das Thema einführen werden Thomas von Elsen von der Universität Kassel und Petra Kubitza von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Die Sozialpädagogin Ines Schicht wird mit ihrem Vortrag am zweiten Tag aufzeigen, wie wertschätzende Kommunikation mit Menschen mit besonderem Begleitungsbedarf gelingen kann

Lesestoff:

Infos und Anmeldemöglichkeiten bis zum 31. März finden Sie unter www.stmelf.bayern.de/erwerbskombination

[1] Bayerns Betriebsdiversifizierungen: https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/preise-fuer-betriebsdiversifizierung.html

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html