Familienmanagerin auf Zeit

27.04.2021 Landwirtschaft

Neue Seminare für Dorfhelferinnen

Sich beruflich weiterentwickeln, umorientieren oder neu starten, um sich in der Familienarbeit zu engagieren – diese Möglichkeit bietet der Kurs des Evangelischen Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen. Er bietet ab September 2021 in seiner zentralen Bildungsstätte im Dorfhelferinnenseminar in Loccum den nächsten insgesamt 14-monatigen Weiterbildungskursus zur Dorfhelferin an, schreibt der Landvolk-Pressedienst. Informationen zu Kursablauf, Unterrichtsinhalten, Kurskosten sowie zur Möglichkeit der Anstellung beim Evangelischen Dorfhelferinnenwerk schon während der Kurslaufzeit bietet ein Informationstag im Dorfhelferinnenseminar in Loccum am Samstag, 8. Mai 2021, um 10.30 Uhr.

Auf den anspruchsvollen Berufsalltag als „Geprüfte Fachkraft für Haushaltsführung und Familienbetreuung in Haushalten landwirtschaftlicher Betriebe (Dorfhelferin/Dorfhelfer)“, zum Beispiel in Familien mit kleinen Kindern, wenn die Mutter durch Krankheit oder Kur ausfällt, und auf die Abschlussprüfung vor der Landwirtschaftskammer werden die angehenden Dorfhelferinnen durch Blockunterricht im Seminar in Loccum oder im digitalen Online-Unterricht vorbereitet. Lerneinheiten zuhause und Praktika, die ebenfalls von zuhause aus geleistet werden können, ergänzen die Ausbildung. Schon während der Weiterbildung ist auf Wunsch und bei persönlicher Eignung eine Anstellung in Teilzeit beim Evangelischen Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen möglich.

Um möglichst vielen interessierten Personen die Weiterbildung zu diesem zukunftssicheren Beruf mit Tätigkeitsschwerpunkt im sozialpflegerischen Bereich zu ermöglichen, ist der Kursus bildungsurlaubsberechtigt. Die zur Weiterbildung erforderliche hauswirtschaftliche Vorbildung kann vielfach verkürzt nachgeholt werden ebenso wie die notwendige Erfahrung in einem landwirtschaftlichen Haushalt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert mit dem Programm „Die Bildungsprämie“ zudem die berufsbezogene Weiterbildung, die bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen auch für diesen Kurs in Anspruch genommen werden kann.

Da die Wege zum Beruf des Dorfhelfers/der Dorfhelferin jedoch sehr individuell sind, wird ausdrücklich schon jetzt eine persönliche Beratung im Dorfhelferinnenseminar in Loccum unter Telefon 05766/7274 oder per Email seminar@dorfhelferin-nds.de angeboten. Dort sollten sich Interessierte auch zum Informationstag anmelden. Weitere Hinweise finden sich auf der Homepage www.dhw-nds.de unter dem Stichwort „Weiterbildung“.

LPD