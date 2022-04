Feldtag zum Pharaonen-Getreide Emmer voraus

12.04.2022 Landwirtschaft

Wie schlägt sich Emmer im Vergleich zu Weizen und Dinkel?

Sogenannte „Urgetreide-Arten“ wie Emmer, der schon im alten Ägypten angebaut wurde, erfreuen sich wachsender Beliebtheit – doch deren Etablierung ist kein Selbstläufer. Das hat der vermutlich weltgrößte Emmer-Versuch an der Universität Hohenheim aufgezeigt. „Auch bei wenig genutzten Arten wie Emmer gibt es dutzende Sorten, die sich erheblich in ihren Eigenschaften unterscheiden“, berichtet Prof. Dr. Friedrich Longin von der Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim in Stuttgart. Zusammen mit seinem Team testete er 143 Emmer-Sorten an fünf Anbauorten auf ihre Eigenschaften auf dem Feld, in der Mühle und in der Bäckerei. „Dabei konnten wir in der Feldleistung ebenso wie beim Backen enorme Unterschiede messen.“ Wer Emmer erfolgreich nutzen möchte, sollte auf einen sicheren Ertrag setzen, beim Backen auf handwerkliches Können zurückgreifen – und den Austausch mit den anderen Gliedern der Wertschöpfungskette suchen.

„Emmer hat zwar nur etwa den halben Kornertrag wie Weizen“, so Prof. Longin, „ dafür aber mehr Stroh, und dies bei minimaler Düngung. Er ist somit geeignet für späte Fruchtfolgeplätze, schlechtere Böden oder generell dort, wo auf Düngung verzichtet werden sollte.“

143 Emmer-Sorten wurden mit einigen Weizen- und Dinkel-Vergleichssorten an fünf Standorten in Baden-Württemberg angebaut. „Im Vergleich zu Weizen hat Emmer eine höhere Wasseraufnahme und hält das Brot besser frisch“, ergänzt Franz Pfleger vom Detmolder Institut für Getreide und Fettanalytik (DIGefa) . „Allerdings hat er auch eine deutlich geringere Teigstabilität, und er ist empfindlicher, wenn der Teig zu intensiv geknetet wird.“ Um erfolgreich mit Emmer zu backen, müsse man in der Bäckerei auf diese anderen Eigenschaften des Emmers eingehen.

Für Landwirte ist die Sortenwahl wie immer ein Kompromiss zwischen bester Feld- und beste Backleistung. Daher veranstaltet die Universität Hohenheim am 13. Juli einen Feld- und Fachtag mit Produktvorführung und einer Feldtour zu Einkorn, Emmer und Dinkel.

roRo

