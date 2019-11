Fleisch auf allen Kanälen

11.11.2019 Landwirtschaft

Neue Rind- und Schweinefleischkampagnen

Frankreich und Spanien arbeiten an neuen Werbekampagnen für Qualitätsfleisch, die auch in Deutschland platziert werden. In Frankreich weiden Charoluxe dem Werbemotto gemäß „Fleischqualität fängt auf der Weide an“. Weiße Charolais –Fleisch-Rinder weiden unter dem Markennamen Charolux in Mutterkuhherden von durchschnittlich 56 Tieren und können in halboffenen Ställen Witterungsschutz finden. Produkte sind im deutschen Lebensmitteleinzelhandel Edeka, Rewe, Marktkauf und Globus vertreten sowie von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung als Marke anerkannt.

Zum 25-jährigen Markenjubiläum in Deutschland werden von den französischen Rinderhaltern Fleischfachleute im Handel und der Gastronomie gezielt für die Produkte angesprochen. Die Werbung ist eingebettet in eine allgemeine dreijährige Rindfleischkampagne für französische Produkte unter dem Motto „Unsere Passion, unser Engagement.“ Die Franzosen exportieren rund 40.000 Tonnen Rindfleisch pro Jahr nach Deutschland.

Wie die vfz Vieh und Fleisch Handelszeitung in ihrer aktuellen Ausgabe weiter berichtet, rüsten auch die Schweinefleischerzeuger auf. Ebenfalls drei Jahre lang geht die Kampagne „Let´s talk about pork“, hinter der französische, portugiesische und spanische Erzeuger stehen. Ein trinationales Vorbereitungstreffen hat es bereits gegeben. Demnach wollen die Erzeuger ab 2020 vor allem junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahre adressieren. Die Kampagne stellt die gesamte Wertschöpfungskette und deren Nachhaltigkeit für hochwertige Fleischwaren in den Mittelpunkt. Gefördert wird die Kampagne von der EU im Rahmen des Programms „Enjoy! It`s from Europe“.

roRo