Förderung BY: Mehrgefahrenversicherung für Obstbauern und Winzer

10.01.2022 Landwirtschaft

Antrag für Mehrgefahrenversicherung in bayerischen Dauerkulturen stellen

Bayerische Obstbauern und Winzer, die sich gegen Frost, Sturm oder Starkregen versichern wollen, können jetzt einen Antrag auf die staatliche Förderung ihrer Mehrgefahrenversicherung stellen. Wie Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber in München mitteilte, läuft die Antragsfrist seit dem 1. Januar bis einschließlich 1. März 2022. „Die vergangenen Jahre mit ihren Wetterkapriolen haben uns eindrucksvoll vor Augen geführt, wie schnell die Ernte in Gefahr geraten kann. Deshalb hoffe ich sehr, dass sich unsere bayerischen Obstbauern und Winzer wieder möglichst breit am Förderprogramm beteiligen“, sagte Michaela Kaniber.