Freie Brauer kämpfen für freie Braugerste

11.02.2022 Landwirtschaft

Solutions ist ein Fotoprojekt, welches positive Utopien schafft, indem es konkrete Lösungsansätze gegen die Klimakrise aufzeigt. Dazu reiste die Dokumentarfotografin Tina Eichner mit der Kamera im Gepäck zu verschiedensten Projekten in Deutschland und der ganzen Welt und dokumentierte unterschiedliche Möglichkeiten, wie schon heute etwas gegen die Klimakrise unternommen werden kann.

„In unseren Augen ist das ein Missbrauch des Patentrechts, eine Schwächung des Sortenrechts, eine drastische Einschränkung der unternehmerischen Freiheit von Brauereien und wir befürchten daher in naher Zukunft negative Folgen für unsere gesamte Branche“, erklärt Jürgen Keipp, Geschäftsführer der Freien Brauer, fährt fort: „Unsere Gesellschafter haben sich beim Eintritt in die Gemeinschaft familiengeführter Brauereien unter anderem dafür verpflichtet, nach Werten wie 'Große Freiheit', 'Persönliche Verantwortung', 'Höchste Qualität' und 'Einzigartige Vielfalt' zu handeln. Wir Freien Brauer können aber nur höchste Qualität und einzigartige Vielfalt garantieren, wenn wir bei der Auswahl des wichtigsten Rohstoffs für das Brauen, der Gerste, auch unter einer möglichst großen Vielfalt an Braugerstensorten auswählen können.“

Gerade Bier sei ein emotionales Thema. Mit der Kampagnenseite „No Patents of Seed“ hoffen die Freien Brauer auf große Unterstützung.

