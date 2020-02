Fruit Logistica 2020

05.02.2020 Landwirtschaft

Herausforderungen für die Obst- und Gemüsebranche

Heute startet die internationale Messe Fruit Logistica für Obst und Gemüse in Berlin. Unter dem Funkturm versammeln sich 3.300 Aussteller aus 93 Ländern vom Erzeuger bis zum Logistiker. Partnerland 2020 ist Ecuador.

Die Messe startet vor dem Hintergrund des neuen Coronavirus, das in China für mehr als 50 Millionen Menschen Reiserestriktionen gesorgt hat. Rund die Hälfte der chinesischen Aussteller hat abgesagt, die andere Hälfte hat beim Personal für Ersatz aus Europa gesorgt. Die Messe selbst hat an allen Eingängen Handdesinfektionsgeräte installiert, mehr medizinisches Personal einbestellt und steht mit den deutschen Gesundheitsbehörden in Kontakt. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat schon im Vorfeld der Messe mitgeteilt, dass es für „eine Übertragung durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand keine Belege“ gibt.

Asymmetrischer Handel

Der regelbasierte Welthandel ist in Gefahr. Zunehmender Protektionismus, die Blockade des Berufungsausschusses für Handelsstreitigkeiten bei der Welthandelsorganisation WTO und der zum 01. Februar vollzogene Beschluss ist vor allem für verderbliche Ware wie Obst und Gemüse eine besonders große Herausforderung. Philippe Binard von Freshfel Europe erinnert am Tag vor der Eröffnung an das noch immer existierende Embargo Russlands für europäisches Obst und Gemüse.

Die Warenströme nach Moskaus Embargo haben sich schnell umorientiert. Die Obst- und Gemüsebranche zeigt sich flexibel. Doch ob das immer so bleiben wird? Bis Juni haben die Briten Zeit, sich für eine Verlängerung der Übergangsperiode auszusprechen. Sonst scheidet Großbritannien Ende des Jahres auf hartem Weg aus. Das Modell Norwegen komme für die Briten nicht in Frage, kommentiert Binard. Was in Großbritannien bei Obst und Gemüse geschieht sei „ein Experiment der Relokalisierung“. Großbritannien ist Nettoimporteuer. Gemüse wird auf 125.000 ha angebaut. Davon sind etwa 33.500 für Verarbeitungsbohnen reserviert. Die meisten Äpfel werden wie der Koch-Apfel Bramley nicht für den Frischeverzehr produziert. Zwei Drittel der Importe kommen aus Spanien und den Niederlanden, lediglich 12 Prozent aus Übersee und wenig aus heimischer Produktion. Die britischen Erzeuger müssen beweisen, was sie vor Ort selbst anbauen können. Immerhin sei der Markt für Frischware leichter als der für Fisch, vermerkte Chris White von Fruitnet Media International. Beim Fisch geht es zwischen dem UK und der EU auch noch um Fangrechte.