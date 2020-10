Fruit Logistica im Mai

14.10.2020 Landwirtschaft

Fruit Logistica mit Special Edition 2021

Die Berliner Weltleitmesse für die Obst- und Gemüse-Branche findet im kommenden Jahr im Mai statt. Nach Planung der Messe Berlin GmbH gibt es in der Zeit vom 18. bis zum 20. Mai eine „Special Edition“ unter dem Funkturm. Unter dem Motto „Meet onsite. Connect online“ konzentriert sich das angepasste Konzept auf Geschäftstreffen und schlüsselfertige Ausstellerpakete. Damit werden den Ausstellern Flexibilität und verbesserte Geschäftsmöglichkeiten geboten. „Covid-19 stellt uns vor Herausforderungen, die keiner von uns aus dem Weg schaffen kann. Deshalb haben wir uns gefragt, was unsere Kunden brauchen und welche Faktoren wir für sie beeinflussen können", erklärt Madlen Miserius, Senior Product Manager bei der Fruit Logistica. „Der Ansatz besteht darin, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Risiken besser zu managen und ihre Geschäftsmöglichkeiten weiter zu steigern.“

Das Konferenzprogramm wird digital übertragen und bietet damit zusätzliche Teilnahmemöglichkeiten. Um die Investitionen für Aussteller zu senken, gibt es schlüsselfertige Ausstellerpakete. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Standgrößen.

