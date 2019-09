Für Danish Crown liegt die Zukunft in China

12.09.2019 Landwirtschaft

Danish Crown hat Schweineschlachtung in Pinghu eröffnet

Im vergangenen Jahr hatte Europas größter Schweinefleischerzeuger Danish Crown eine Kooperation mit der Alibaba-Tochter Win-Chain geschlossen [1]. Wie geplant wurde in der Nacht zu diesem Dienstag das blaue Band zur Eröffnung durchschnitten. Dafür reiste der dänische Agrarminister nach Pinghu. Die Dänen wollen Danish Crown in China zu einer Marke machen, wozu das Werk in der Nähe von Shanghai den wesentlichen Beitrag liefern soll.

Die Chinesen setzen neben dem Geschmack auf die Lebensmittelsicherheit, betont Jais Valeur, Hauptgeschäftsführer der Gruppe. Seit mehr als 20 Jahren sind die Dänen im Reich der Mitte unterwegs. Jetzt können sie Fleisch aus dänischer Züchtung rund 24 Millionen Chinesen in Shanghai anbieten. Im Umkreis von 200 Kilometern um die Fleischfabrik leben sogar 80 Millionen Menschen, so viele wie in Deutschland.