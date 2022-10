GAP-Regionalkonferenzen in MV

20.10.2022 Landwirtschaft

Landesämter in MV beantworten Fragen zur Gemeinsamen Agrarpolitik

Im November sollte die Genehmigung der EU-Agrarkommission zum nationalen Strategieplan zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) kommen. Auf der bisherigen Grundlage stellen die Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern in Regionalkonferenzen die GAP ab Januar 2023 vor und wollen schon Fragen zur Antragstellung in diesem Herbst beantworten.

Mecklenburg-Vorpommern wird einige Förderprogramme behalten und hat neue aufgelegt. Die neuen wollen sauberes Wasser, gesunden Boden, Artenvielfalt und Klimaschutz in den Fokus stellen. Darüber können sich die Landwirte informieren und die Programme für ihren Betrieb zusammenstellen. Auf den Konferenzen werden die Voraussetzungen für die Zahlungen in der 1. und 2. Säule dargestellt, die Ökoregelungen erläutert und Kombinations­möglichkeiten der verschiedenen Programme aufgezeigt.

Die Programme werden auf Regionalkonferenzen zwischen dem 7. und 19. November stattfinden. Wo welche Konferenzen beginnen, finden Sie unter www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm

