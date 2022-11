Gartenbau sorgt für Arbeit

07.11.2022 Landwirtschaft

Junge Tansanier für den Gartenbau begeistern

Mit einem Projekt in Tansania versucht das Welt-Gemüse-Center mit Hauptsitz in Taiwan, junge Menschen in Tansania für den Gartenbau zu begeistern. In Tansania verlassen jährlich rund eine Million Menschen die Hoch- und Fachschulen. Ein guter Teil bleibt arbeitslos. Der Gang in den Gartenbau gilt als hart, schmutzig, mit geringen Verdienstmöglichkeiten und bleibt als letzte Option der Suche nach einem Beruf noch als Rettungsanker.

Die Landwirtschaft in Tansania beschäftigt aber 70 Prozent der Tansanier und stellt einen großen Anteil am Bruttosozialprodukt. Zugang zu neuen Technologien, Innovationen und neue Bildungselemente sollen den Gartenbau für die jungen Menschen interessanter machen. Mit einem Mentor-Programm will das World Vegetable Center unter dem Namen „Nipo Tayari kwa Ajira“ (Bereit für die Beschäftigung) die Arbeitslosenquote reduzieren.

Als Fortsetzung hat Tansania im April 2022 mit „Viable“ (Tanzania Vijana Agribusiness Enterprise“ die ersten 19 Absolventen für Start-ups aus den Bereichen Landwirtschaft und Gartenbau zertifiziert. Unter anderem haben die neuen Unternehmer im Gartenbau mit Gewürzen und Kräutern neue Märkte erschlossen.

