Geerntet wie handgepflückt

26.11.2021 Landwirtschaft

Britischer Gartenbau setzt auf Robotik

Ein Drittel der britischen Himbeeren sind auf dem Feld verrottet. Es fehlten in diesem Jahr rund 900.000 Erntehelfer. Ob sich das grundsätzlich ändert ist offen, weil die Verfügbarkeit an Arbeitskräften für die aufwendige Handarbeit weltweit rückläufig ist. Für Rui Andres von „Fieldwork Robotics“ resultiert der Mangel in einer Weiterentwicklung von Ernteroboter, die selbst sensible Früchte wie Himbeeren wie handgepflückt ernten können.

Die Qualität der Früchte und die Erntekosten pro Ertragseinheit sind wichtiger als der Zeitaufwand. Ein sensibler Roboter, der langsam, aber qualitativ hochwertig arbeitet mache sich bei den Landwirten bezahlt. Freigesetzte Arbeitskräfte könnten hochwertigere Arbeit auf den Betrieben durchführen und das Interesse für junge Menschen an dem Beruf steigern. Fieldwork Robotics ist eine Ausgründung der Universität Plymouth und hat einen Roboterarm entwickelt, der wie der Arm und die Hand eines Menschen die Früchte entdeckt und erntet. Der Vorteil des Pilotroboters ist die Möglichkeit der Anpassung an verschiedene Gartenbaufrüchte.

Die Firma hat in diesem Jahr rund fünf Millionen britische Pfund für eine kommerzielle Produktion im Jahr 2022 eingesammelt. Die Roboter ernten jede Frucht und vermeiden damit Lebensmittelverschwendung.

roRo

