Geflügelpest früh weit verbreitet

08.11.2021 Landwirtschaft

Geflügelpest breitet sich aus

Das Geschehen der Geflügelpest ist in diesem Jahr so früh wie 2020 unterwegs, hat aber schon mit Deutschland, Dänemark und den Niederlanden weit um sich gegriffen. In Deutschland sind zum Stichtag 05. November die Bundesländer Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein betroffen. In Dänemark hat es einen Putenmastbetrieb mit 28.000 Tieren auf Seeland getroffen. In den Niederlanden herrscht seit Ende Oktober Aufstallungspflicht. Der größte Ausbruch fand auf einem Ökobetrieb mit 36.000 Legehennen in Zeewolde statt.

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html