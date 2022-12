Geflügelpest in Großbritannien

23.12.2022 Landwirtschaft

HPAI in Großbritannien geht wieder flächendeckend los

Seit Oktober 2021 hat Großbritannien 268 Ausbrüche der Geflügelpest mit dem Virus H5N1 (Hochpathogene Aviäre Influenza – HPAI) gezählt. Die große Menge an Ausbrüchen hat der Geflügelindustrie sehr zugesetzt und zur Einrichtung einer Präventionszone geführt, für die für England, Schottland und Wales strenge Biosicherheitsmaßnahmen vorschreiben. In England und Wales muss Geflügel in jeder Haltungsform aufgestallt werden.

Die Geflügelpest wurden die europäischen Länder 2022 auch im Sommer nicht los. Seit Oktober 2022 hat England 134 neue Ausbrüche, Schottland 13, Wales drei und Nordirland einen Ausbruch vermelden müssen. Das ist die Hälfte aller Fälle seit Oktober 2021.

roRo

