Genossenschaften im Jahr 2040

23.03.2020 Landwirtschaft

HuH: In den nächsten Dekaden geht eine sehr tiefgreifende Veränderung in der Landwirtschaft vor sich. Laut DZ Bank wird es von heute 270.000 Landwirten 2040 nur noch 100.000 Landwirte geben. Das ist mehr als der laufende Strukturwandel. Wird sich die Zahl abnehmender Landwirte flächig oder regional auswirken?

Franz-Josef Holzenkamp: Der Strukturwandel in der Agrarbranche ist kein neues Phänomen. Unsere Genossenschaften passen ihre Strukturen kontinuierlich an, gestalten Prozesse schlanker und erschließen neue Geschäftsfelder sowie Dienstleistungen. Im Übrigen denke ich, dass das regional sehr unterschiedlich ist. Um nur einige Beispiele zu nennen: Wir haben im Osten der Republik oder in Schleswig-Holstein schon immer große Ackerbaubetriebe gehabt. Im Nordwesten gab es mit ursprünglich kleinstrukturierten Betrieben auf kargen Böden schon seit jeher stärkeren Anpassungsdruck. Deshalb ist es schwierig, allgemeine Aussagen zu treffen. Was man festhalten darf: Wir können und wollen den technischen Fortschritt nicht aufhalten. Als Genossenschaften wollen wir den landwirtschaftlichen Betrieben als Dienstleister die technischen Möglichkeiten bieten, die die Betriebe alleine nicht finanziell bewältigen können. Ich möchte weniger über Strukturwandel sprechen, sondern mehr über die Chancen, die sich Genossenschaften als Dienstleister für die Bauern bieten. Vor allem auch im Zuge der Digitalisierung.

HuH: Die Landwirte, die aufgeben, wirtschaften in den absoluten Grünlandgebieten und auf Ackerbaustandorten mit weniger als 30 Bodenpunkten?

Franz-Josef Holzenkamp: Das würde ich so pauschal nicht sagen. Die Zukunft nur an den Bodenpunkten festzumachen greift zu kurz. Auf ertragsschwachen Standorten haben sich arbeitsintensive Produktionsrichtungen wie die Tierische Veredelung, Obst-, Gemüse oder Kartoffelanbau etabliert. Diese Betriebe können gut eine Entlastung in der Außenwirtschaft gebrauchen und da können Genossenschaften helfen. Sie werden Dienstleistungen für alle Betriebe anbieten und den Eigentümern helfen, mit der Zukunft fertig zu werden. Unser Ziel ist es, den Betrieben dadurch neue Perspektiven zu geben und den Strukturwandel abzumildern.

HuH: Auch die Genossenschaften verlieren die Hälfte ihrer Mitglieder. Was heißt das denn für die Genossenschaften selbst?

Franz-Josef Holzenkamp: Wenn wir die Primärgenossenschaften von der Zahl und der Größe her mit denen von vor 20 Jahren vergleichen, dann hat bereits ein gigantischer Strukturwandel stattgefunden. Wir versuchen, mit Kooperationen auch zwischen Haupt- und Primärgenossenschaften ein flächendeckendes Angebot zu sichern. Wir wollen auch das Wettbewerbsrecht optimieren. Wenn heute zwei Primärgenossenschaften die Synergien im Back-Office-Bereich optimieren wollen, setzt das eine offene Kommunikation voraus. Das lässt aber das Kartellrecht heute nicht zu. Wir sind in Diskussionen mit dem Bundeskartellamt und dem Bundesministerium für Wirtschaft, damit eine Anpassung gemäß dem Koalitionsvertrag erfolgt. Das Kernland des Genossenschaftswesens ist der Ländliche Raum. Deshalb sollen dort Produktionsstätten, Arbeitsplätze und Raiffeisenmärkte als Treffpunkte erhalten bleiben.

HuH: Die Digitalisierung wird die Menge an Pflanzenschutzmittel um 90 Prozent reduzieren, bei den Düngemitteln ist es heute schon so, dass kleinere Partien gekauft werden. Die Genossenschaften nehmen weniger ein. Wie geht sich das aus?