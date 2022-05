11.05.2022 Landwirtschaft

Brandenburger Selbstverpflichtung zur guten Saisonarbeit

Mit Beginn der Corona-Pandemie haben das Landwirtschafts- und das Arbeitsministerium in Brandenburg den Runden Tisch „Gute Saisonarbeit in Brandenburg“ als Austauschplattform zwischen den Gewerkschaften und den Agrarverbänden ins Leben gerufen. Gerade in der Pandemie stand das Thema guter Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau auf der politischen Agenda. Nur die Betriebe, die gute Arbeitsbedingungen anbieten, können sich auch für die nächste Saison Arbeitskräfte sichern. Bei einem neuerlichen Treffen Anfang Mai haben sich die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Region Berlin-Brandenburg und der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg auf eine Selbstverpflichtung geeinigt, die von Agrarminister Axel Vogel und Arbeitsminister Jörg Steinbach als Zeichen der Bekräftigung unterzeichnet wurde. Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbands Berlin-Brandenburg e.V. sagte „Die gartenbaulichen Betriebe in Brandenburg haben ein existenzielles Interesse daran, dass die saisonal eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wiederkommen und perspektivisch einen festen qualifizierten Mitarbeiterstamm herausbilden.“

roRo