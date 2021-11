Guter Jahresabschluss auf dem Acker

23.11.2021 Landwirtschaft

Wintergetreide und Winterraps

Im überwiegenden Teil Europas ist die Aussaat der Winterfrüchte erfolgreich beendet worden. Zuvor wurden in meisten Regionen auch die letzten Erntearbeiten erfolgreich abgeschlossen. Das zeigt der am Montag veröffentlichte Vegetationsbericht der Europäischen Kommission.

Probleme gibt es wegen Trockenheit in Teilen der Ukraine, in Rumänien sowie den Staaten Tschechien und Slowakei. Hohe Niederschläge in Süditalien und dem Balkan hingegen haben die Aussaat von Wintergetreide nicht beeinflusst. Länder wie Frankreich, die im Oktober noch über Probleme bei der Maisernte haben bis auf das Elsass ihr Getreide doch noch gut vom Feld geholt.

Die Region mit einem Defizit an Niederschlag bis Mitte November ist größer als die bezeichneten Trockenheitsgebiete. Ein deutliches Temperaturplus zieht sich in einem mittleren Gürtel über Norwegen bis Finnland hinweg. In Nordafrika ist Marokko von deutlichen Regendefiziten geprägt. Die Entwicklung der Winterfrüchte wird dort in den kommenden Wochen genau beobachtet.

Wintergetreide

Während die zum Monatswechsel Oktober zu November ausreichende Bodenfeuchtigkeit in Bulgarien und Rumänien die Keimung der Wintersaat wohl doch gut ermöglicht hat, haben die zusätzlich kalten Bedingungen in der Ukraine die Pflanzenentwicklung zurückgehalten. In den südlichen Kornkammern Russlands musste die gesamte Aussaat von Wintergetreide unter trockenen Witterungsbedingungen erfolgen.

In Griechenland startet die Aussaat erste Ende Oktober. Die günstigen Witterungsbedingungen weisen auf einen ordentlichen Abschluss der Arbeiten hin.

Winterraps

Bis auf Rumänien konnte die Rapssaat unter günstigen Bedingungen innerhalb des Zeitfensters in den Boden gebracht werden. Die Trockenheit in Rumänien hat bislang aber lediglich das Aussaatfenster verlängert. In den Hauptanbauländern Deutschland, Frankreich und Polen haben sich die Pflanzen auch bei späterer Saat bislang gut entwickelt. In Frankreich hat der Raps schon das 4-bis 5-BlattStadium erreicht. Trockene und kühle Bedingungen haben den Einflug von Erdflöhen bislang in Schach gehalten.

Roland Krieg

