Hofbesuch Online

Schulklassen per Video auf dem Bauernhof

Am Heu schnuppern, Kälber streicheln und nach der Hoferkundung beim leckeren Kakao zusammensitzen, das ist für Schulklassen aufgrund der Corona-Pandemie derzeit unmöglich. Die Landvolkkreisverbände und ihre Mitglieder – die Landwirtinnen und Landwirte vor Ort – haben sich jedoch Alternativen zu Ferienprogrammen, Kindergeburtstagen und Mitmachaktionen überlegt, die sie normalerweise auf den Höfen anbieten.

Dies gilt auch für den Zukunftstag, der in diesem Jahr ausschließlich digital stattfinden durfte, wie der Landvolk Pressedienst (LPD) mitteilt: „Wir haben die Schülerinnen und Schüler einer fünften Klasse am Zukunftstag per Video mit auf den Bauernhof genommen“, sagt Vera Ohrdes vom Landvolkkreisverband Grafschaft Diepholz. Nach einem spielerischen Einstieg in die Tätigkeitsbereiche eines Landwirts von A bis Z und der Vorbereitung eines Interviews folgte in der fünften und sechsten Schulstunde der virtuelle Ausflug auf den Hof von Christina Stratmann in Drebber. „Ich habe vor Ort gefilmt, und die Kinder konnten ihre Fragen direkt an die Landwirtin stellen“, erläutert Ohrdes.

Sie freut sich über das große Interesse der Schüler an dem Beruf Landwirt/in. Für die Schüler kletterte Ohrdes auf den Futtermischwagen, begleitete das Tränken der Kälber und krabbelte unter den Melkroboter, um den Kindern alles ganz genau zu zeigen. „Das hat jede Menge Spaß gemacht“, sagt Ohrdes. Neben der körperlichen Anstrengung der Arbeit auf einem Hof waren die Schüler besonders am Thema Schlachtung interessiert. Gemeinsam mit Landwirtin Stratmann wurden alle Fragen beantwortet, und die Kinder freuen sich nun auf den „echten“ Besuch auf dem Bauernhof, der so bald wie möglich folgen soll.

Andere Landvolkkreisverbände haben Kisten und Körbe mit Rezepten, regionalen Lebensmitteln und Bastelanleitungen für Schüler zusammengestellt oder Gutscheine für Bauernhofbesuche für die Zeit nach dem Lockdown ausgegeben. „Wir haben schon zu Ostern gemeinsam mit den Landfrauen Samentüten der Verdener Imkermischung an die Schulen verschickt“, nennt Wanja Sievers vom Landvolkkreisverband Rotenburg-Verden ein Beispiel. Einige engagierte Kinder haben die Blühmischung mit ihren Lehrkräften bereits in die Erde gebracht und warten gespannt auf die ersten Pflänzchen, auf denen sie später die Bienen und Hummeln bei ihrer Arbeit beobachten wollen.

