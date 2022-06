Hoffnung auf einen ASP-Impfstoff

29.06.2022 Landwirtschaft

Vietnam vor Einsatz eines ASP-Impfstoffes

Die asiatischen Länder sind zum Teil schwer von der Afrikanischen Schweinepest getroffen. Die für Schweine tödliche, aber für den Menschen ungefährliche Viruserkrankung, lässt sich bisher nur durch Keulung eines Bestandes ausmerzen. In China ist die ASP in allen Provinzen endemisch. In Russland werden fast regelmäßig große Bestände gekeult und in Ostdeutschland hat das Seuchengeschehen den gesamten deutschen Markt getroffen.

Jetzt steht Vietnam vor einer Impfstoffentwicklung, die in Medien auch schon als „historisch“ bezeichnet wird.

Zeitleiste

Ab Februar 2020: Impfstoffentwicklung und Produktion zusammen mit US-Experten

September 2020: Arbeitsgruppe erhält vom US-Landwirtschaftsministerium den Strang ASF-G-Delta

Fünfmalige Labortests: 100 % Schutz der geimpften Schweine im Labor. 80 % Schutz geimpfter Schweine in Feldversuchen

Mai 2022: Das US-Landwirtschaftsministerium bestätigt den Erfolg des Impfstoffes NAVET-ASFVAC.

3. Juni 2022: Feierliche Zeremonie über die Ergebnisse. Das vietnamesische Landwirtschaftsministerium vergibt eine kommerzielle Lizenz für die Impfstoffproduktion an das (National Veterinary Joint Stock Company) NAVETCO.

NAVETCO

Dahinter verbirgt sich das frühere Nationale Institut für Mikrobiologie. Die Firma gehört zu 100 Prozent dem Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und wurde 1955 gegründet. Das Unternehmen erzeugt Veterinärprodukte für Nutztiere und die Aquakultur und ist in weiteren asiatischen Ländern unterwegs. Der stellvertretende Agrarminister Phung Duc Thien sagte Mitte Juni: „Der Impfstoff ist ein Schutz für die Schweine haltenden Betriebe und für die Schweineproduktion weltweit.“

Das US-Landwirtschaftsministerium hat in einem offiziellen Schreiben die Unterstützung bei der Zulassung angekündigt.

roRo, Grafik: Agrarministerium Vietnam