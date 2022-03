Holzenkamp mahnt sachliche Justierung an

16.03.2022 Landwirtschaft

Die Kriegsfolgen für das Agrar- und Ernährungsgewerbe stehen noch aus

Die guten Wirtschaftszahlen des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV) 2021 waren schon überholt, als der DRV sie am Dienstagvormittag vorstellte.

Dabei waren die vergangenen Pandemiejahre schon alles andere als ein Zuckerschlecken. Trotzdem hat sich 2021 der Umsatz von 64,5 Milliarden Euro aus dem Jahr 2020 auf 68 Milliarden Euro erhöht. „Das Geschäftsjahr war weiterhin von den Einflüssen der Corona-Pandemie geprägt. Hinzu kamen der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest und erhebliche Wetterturbulenzen. Aber der wirtschaftliche Erfolg unserer Unternehmen zeigt, dass sie einmal mehr flexibel die sich ergebenden Chancen genutzt haben“, bilanziert DRV-Hauptgeschäftsführer Dr. Henning Ehlers.

Die Warenwirtschaft bleibt die umsatzstärkste Sparte im Deutschen Raiffeisenverband. Sie verzeichnete ein Wachstum von 9 Prozent auf 41 Milliarden Euro. Ausschlaggebend dafür waren die zweistelligen Preisanstiege in den Bereichen Saatgut, Düngemittel, Futtermittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Energie und Baustoffe, wohingegen die verkauften Mengen rückläufig waren. Dass sich die Energiepreise innerhalb von zwölf Monaten teilweise vervierfacht hatten, wirkte vor allem kostentreibend auf energieintensive Produkte wie Düngemittel und Futtermittel. Die deutsche Getreideernte fiel mit 42 Millionen Tonnen leicht unterdurchschnittlich aus, und die Rapsernte erreichte mit 3,5 Millionen Tonnen nur Vorjahresniveau. Die nach der Ernte einsetzende Preisrallye konnten die Genossenschaften durch geschicktes Agieren am Markt und professionelles Risikomanagement für sich gewinnen. In der Mischfutterherstellung verteuerten die insgesamt knapper werdenden Versorgungsbilanzen bei Getreide die Komponenten. Zusätzlich sorgten logistische Herausforderungen für Anspannung am Markt. Bis zum Kriegsbeginn in der Ukraine bereiteten die steigenden Futter-, Energie- und Düngemittelpreise die größten Sorgen.