Impfschutz bei Geflügel ab Brüterei

15.04.2020 Landwirtschaft

Auch im Ökobereich. 21,5 Prozent der Legehennenbestände werden schulmedizinisch behandelt. Meist werden den Tieren dabei Vitaminpräparate zur Stärkung der Tiere verabreicht. Pflicht ist ein Entwurmungsmittel und der Schutz vor Salmonellosen. Der Ökobetrieb impft gegen die Salmonellose insgesamt dreimal in der Aufzuchtphase. Zum Schutz gegen die Newcastle Disease werden meist Nachimpfungen notwendig. Die wird bei der Umstallung in den Legestall per Impfnadel und vierteljährlich als Trinkwasserimpfung nötig, wie die Universität Kassel in ihrer Forschungsarbeit zur „Ökologischen Geflügelproduktion“ belegt [1] .

Die Hähnchenaufzucht ist ein Cent-Geschäft mit knapp kalkulierten Gewinnmargen. Die Kosten für Jungtiere, Futter und Arbeitskraft sind wesentliche Posten auf der Soll-Seite, teilweise mit geringer Elastizität. Umso wichtiger sind von Beginn an optimale Bedingungen für die Tiere, um hohe Leistungen bei maximaler wirtschaftlicher Effizienz zu erbringen. Hierzu zählen Hygiene sowie Fütterungs- und Gesundheitsmanagement bei maßvollen Arbeitskosten. Ein modernes Impfmanagement bietet neben einem Plus an Tierwohl und Flexibilität hier wesentliches Einsparungspotential an Zeit und Kosten, insbesondere für Fremdarbeitskräfte, oder wenn die Arbeit ein knapper Betriebsfaktor ist. Ein sicherer und frühzeitig wirksamer Impfschutz minimiert Tierverluste und steigert den Komfort für Betriebsleiter sowie die wirtschaftliche Sicherheit.

Im Jahr 2017 wurden weltweit mehr als 22 Milliarden Masthähnchen bereits in der Brüterei mit modernen Vektorimpfstoffen und Immunkompleximpfstoffen geimpft. Die Anzahl an In-Ovo-Anlagen ist von 440 im Jahr 2010 auf 720 im Jahr 2018 angestiegen. Führend und mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung sind hier die USA, Brasilien, Spanien und Japan bei der Impfung von Bruteiern mit der sogenannten In-Ovo Impftechnologie und der Anwendung moderner Sprayverfahren in der Produktionskette. In Europa impften von 190 Brütereien im Jahre 2012 nur 28 mit der In-Ovo-Methode. 2019 sind es schon 56. Die Anzahl hat sich verdoppelt. Damit geht auch eine Erhöhung der IBD-Impfrate in der Brüterei einher. Wurde in 2012 in ca. 40Prozent aller Brütereien in Europa IBD in Brüterei geimpft, sind es im Jahr 2019 schon über 60%. Noch stärker hat sich der Trend hin zur Brüterei bei der Sprayimpfung gegen die infektiöse Bronchitis durchgesetzt. In mehr als 70 Prozent der europäischen Brütereien wird heute alleinig in der Brüterei ohne Nachimpfung im Stall gegen IB geimpft. 2012 lag diese Quote noch bei unter zwei Prozent. Die Vorteile der frühen und hohen Impfsicherheit und der Einsparung von Arbeitskosten sind in Betrieben mit hohem Fremdlohnanteil oder konkurrierenden Betriebszweigen relevant.

Mehr Flexibilität, weniger Arbeitskosten

Das Immunsystem der Jungbroiler ist in den ersten zwei Lebenswochen noch fragil. Das Hygienemanagement des Aufzuchtbetriebs muss sicherstellen, dass Infektionen vor der ersten Impfung auf dem Mastbetrieb gegen Infektionskrankheiten wie beispielsweise die Newcastle Krankheit, das Gumboro-Virus oder die Infektiöse Bronchitis (IB) keine Ausbruchschance haben, denn die abnehmenden maternalen Antikörper sind bis zum Impfzeitpunkt der einzige Schutz, auf den die frisch eingestallten Tiere zurückgreifen können.

Dieser Anspruch ist vor allem in Regionen mit hoher Geflügeldichte eine besondere Herausforderung. Erst zwischen dem 14. und 17. Lebenstag ist das Immunsystem der Masttiere so weit entwickelt und maternale Antikörper abgebaut, dass die Impfung zu einer ausreichenden Immunantwort führt und sicheren Schutz bis zum Ende der Mastperiode bietet. Bis dahin bereits durch Feldstämme infizierte oder geschwächte Tiere entwickeln auf die Impfung keine befriedigende Immunantwort und bei hohem Infektionsdruck wird ein Impfdurchbruch in der frühen Mastphase möglich.

Die Impfungen im Mastbetrieb durch Methoden der Herdenimmunisierung über Tränkewasser oder Spray sind aufwändig. Sie bergen vor allem das Risiko, dass nicht alle Tiere ausreichend erfasst werden. Sorgfältige Impfung erfordern Zeit, die bei der Impfung ab Brüterei an andere Stelle im Betrieb genutzt werden könnte. Bei der Impfung über das Trinkwasser fallen bis zu drei Stunden Vorlauf je Stall an, in der die Tiere dursten, um anschließend ausreichend Tränkewasser mit dem Impfstoff aufzunehmen. Dies ist mit erheblichem Stress für die Tiere verbunden. Hinzu kommen weitere Vorbereitungen und anschließend die Tierbeobachtung, die sicherstellen soll, dass alle Tiere ausreichend Impfstoff aufnehmen.

Aufwand bei Spray- und Tränkeimpfung