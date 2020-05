In Bayern ist das Förderprogramm Herdenschutz gestartet

11.05.2020 Landwirtschaft

Herdenschutz darf den Wolf nicht vergessen machen

Mit der Veröffentlichung des Förderprogrammes Herdenschutz können Zäune und mobile Ställe jetzt zu 100 Prozent und Herdenschutzhunde mit bis zu 3.000 Euro in Bayern gefördert werden. Der Bayerische Bauernverband (BBV) sieht darin einen ersten Schritt der Hilfe für Weidetierhalter. Die Fördergebiete werden vom Bayerischen Landesamt für Umwelt festgelegt und nur wer in diesen Gebieten angesiedelt ist, kann die Förderung beantragen. Der BBV warnt, dass die Förderung nicht zu der Einstellung verleiten darf, dass Tierhalter die Anwesenheit des Wolfes jetzt leicht bewältigen können. Beispiele aus anderen Bundesländern zeigten, dass Präventivmaßnahmen nur so lange gelten, bis der Wolf gelernt hat, sie zu überwinden.

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html