In Deutschland leben die friedlichsten Wölfe

10.01.2022 Landwirtschaft

Die Habitat-Richtlinie erlaube einen Schutz der Wildtierpopulation und der Koexistenz mit Nutztieren. Als Beispiel führt die Copa Cogeca-Expertin das Miteinander einer gemanagten Luchspopulation mit Weidetierhaltern in Litauen an.

Der Wolf ist aber in Frankreich, Spanien und Rumänien ebenfalls ein Thema mit gleichlautendem Diskurs. Heute ist der Wolf Thema im europäischen Agrarausschuss. Der Doppelverband der europäischen Bauern und Genossenschaften (Copa Cogeca) hat die Kosten für Entschädigungen an Weidetierhalter mit 28,5 Millionen Euro pro Jahr veranschlagt. Nicht einberechnet sind die psychologischen Kosten für Weidetierhalter, die am Tag nach einem Angriff von Wolf und Bär das Schlachtfeld aufräumen müssen.

Vier Länder im Vergleich

Copa Cogeca hat Zahlen für Wolfsangriffe, getöteten Nutztieren, Wolfpopulationen und Entschädigung für Frankreich, Spanien, Deutschland und Rumänien zusammengestellt.

Was fällt dabei auf? Die Quotienten. Deutschland hat gegenüber Frankreich und Spanien eine fast dreimal so hohe Wolfspopulation. In Rumänien ist sie um 50 Prozent höher.

Obwohl die Wolfspopulation in Deutschland fast dreimal so hoch wie in Frankreich und Spanien ist, greifen die Wölfe deutlich weniger Weidetiere an. Der deutsche Wolf ist aber gefräßiger als seine französischen und spanischen Artgenossen.

Im am dichtesten besiedelten und bevölkerungsreichsten Deutschland [1] leben im Vergleich zu Frankreich und Spanien auf der gesamten Fläche gesehen die meisten Wölfe. Sie greifen am wenigsten Weidetiere an. Und wenn, reißen sie dabei mehr Tiere als in den anderen Ländern. Daraus ergibt sich eine Opferzahl pro Wolfspopulation, die deutlich so viel geringer ist, dass sich die folgende Frage stellt: In der deutschen Wolfspopulation gibt es einzelne Problemfälle, die sich negativ auf die Gesamtstatistik auswirken.