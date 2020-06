Innovative Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz

01.07.2020 Landwirtschaft

Mehr Geld für innovative Landwirtschaft in RP

Landwirtschaftsminister Volker Wissing hat wegen der hohen Nachfrage die Mittel für das Förderprogramm innovative Landwirtschaft um zwei auf fünf Millionen Euro erhöht. „In Rheinland-Pfalz wird kräftig an Innovationen für die Landwirtschaft geforscht. Das zeigt die enorme Nachfrage nach unserem Förderaufruf für innovative Vorhaben in der Landwirtschaft. Um unsere Landwirtinnen und Landwirte noch stärker zu unterstützen, erhöhen wir die Mittel und ermöglichen weitere Innovationen in der Landwirtschaft“, sagte Wissing am Dienstag.

EULLE und ELER

“EULLE“ steht für „Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung“ für die Förderperiode 2014-2020. EULLE bildet ein Kernstück der Förderung des ländlichen Raums in Rheinland-Pfalz. Das Programm wird mit Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in Höhe von rund 300 Millionen Euro finanziert. Hinzu kommen Kofinanzierungsmittel von Bund und Land oder anderen öffentlichen Trägern etwa in gleicher Höhe. Die Fördermaßnahme M16 (EIP-Agri) ist eine von 10 Maßnahmen des Entwicklungsprogramms EULLE.

Was wird gefördert?

Im Rahmen des 3. Förderaufruf für die Teilmaßnahme „Europäische Innovationspartnerschaft Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit (EIP-Agri)“ können Projektvorschläge zu folgenden Leitthemen eingereicht werden:

„Landwirtschaft 4.0“ - Digitalisierung in der Landwirtschaft - Überführung von Informationen von einer analogen in eine digitale Speicherung, Automation von Prozessen und Geschäftsmodellen durch die Vernetzung von digitaler Technik sowie von Informationen und den Anwenderinnen und Anwendern in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft

Tierschutzgerechte und nachhaltige Nutztierhaltung - Lösungsansätze für gesundheits- und verbraucherorientierte sowie besonders tiergerechte Haltungs- und Zuchtverfahren

Lösungsansätze für eine nachhaltige, ressourcen-, klima- und umweltschonende sowie tiergerechte Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft

Entwicklung effektiver und umweltgerechter Anbau- und Nutzungsverfahren (Pflanzenproduktion, Sorten, Düngung, Bodenbearbeitung, Weinbau, Beregnung, etc.)

Erarbeitung von Lösungsansätzen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen

Verbesserung der wirtschaftlichen Rentabilität für die Primärerzeuger und Stärkung der Akteure entlang regionaler Wertschöpfungsketten in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (einschließl. vor- und nachgelagerter Bereiche)

Lesestoff:

Die Bewerbungsfrist für die „Europäische Innovationspartnerschaft Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ läuft noch bis 31. Juli 2020. Weitere Informationen (Beschreibung der Fördermaßnahme, Bewerbungsformular) sind auf der Homepage unter https://s.rlp.de/innovationspartnerschaft veröffentlicht.

roRo

