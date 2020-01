Insektenatlas 2020 – Ein Versuch

09.01.2020 Landwirtschaft

Barbara Unmüßig zur Datenlage: „Bei der Erstellung des Atlas haben wir natürlich feststellen müssen, dass die Daten- und Faktenlage weder regionalisiert in Deutschland vorliegt, noch aus Asien, Afrika und Lateinamerika Daten liefert. Es gibt diese große Überblicksstudie der Universität Sydney und zwei in Deutschland sowie die Roten Listen, die seit 40 Jahren in Deutschland dokumentieren, wie es um die Insektenbestände steht. Aber, selbst da, wo Wissen vorhanden ist, konzentriert man sich sehr stark auf die ökonomisch wertvollen Insekten, wie Bestäuber. Wir haben in Deutschland auch Untersuchungen zu Ameisen, aber wir haben relativ wenig Untersuchungen zu der immensen Vielfalt der Insekten. Vor allem in den Ländern, wo Landwirtschaft am intensivsten betrieben wird, wie Brasilien und Argentinien, gibt es kaum wissensbasierte Fakten. Für Deutschland gibt es für einzelne Insektenarten, aber keine detaillierten Studien. So können wir nur allgemein davon ausgehen, dass durch die Intensivierung der Weidewirtschaft die Zahl der Insekten zurückgeht. Ein Kuhfladen beinhaltet über 100 verschiedene Insektenarten, im Ökolandbau mehr als 150. Mit dem Rückgang der Weidewirtschaft geht auch die Vielfalt der Insekten zurück.“

Olaf Bandt zur Mitnahme von Bauern: „Die Landwirtschaft reagiert tatsächlich auf die Situation, dass in dem Insektenaktionsplan erstmals ordnungsrechtliche Vorgaben zur Reduktion von Pestiziden gesetzt werden. Das ist in der Politik eine Abkehr, wo jahrzehntelang nichts ordnungsrechtlich war und immer nur freiwillige Maßnahmen vorgeschrieben wurden. Wenn die Gesellschaft und die Politik das erwartet, braucht es an der Ladenkasse andere Preise. Da sind die fünf großen Handelskonzerne in der Pflicht und es sind Deutschland und die EU in der Pflicht, Finanzmittel für eine umweltschonende Landwirtschaft wieder möglich ist. Das tun die aber nicht. Wir hatten vor ein paar Monaten den ersten Round-Table Insektenschutz mit Frau Klöckner und Frau Schulze und habe genau diese Frage gestellt, ob mehr Mittel aus Brüssel kommen werden. Da haben sie gesagt, wenn es nach ihnen ginge, hoffen sie auf mehr Mittel – da hörte man schon in der Stimme, das wird so nicht stattfinden. Am Ende wird es irgendwelche Trostpflaster geben. Diese Politik- und Lösungsunfähigkeit dieser Bundesregierung polarisiert die Gesellschaft zwischen Naturschützern und Landwirten. Das müsste nicht sein, denn die Landwirte können zu Helden des Insektenschutzes werden. Dazu brauchen wir eine Finanzierung für die zusätzlichen Leistungen in der Landwirtschaft.