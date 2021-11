Insektenprotein für Schweine zugelassen

19.11.2021 Landwirtschaft

Die neue Generation der Tierfutterhersteller

Die erst Anfang 2020 gegründete Firma Probenda GmbH aus Pfungstadt hat manches Großunternehmen im Bereich des Insektenproteins hinter sich gelassen. Seit Mitte 2021 produzieren sie Protein aus der Schwarzen Soldatenfliege. Seit einigen Tagen haben sie die Zulassung für die Verfütterung an Schweine und Geflügel erhalten. Im September gab das Europaparlament den Weg für die Zulassungsnummer DE 06432004208 frei.

Bislang durfte Insektenprotein in der EU nur als Fischfutter verwendet werden. Der Weg in die Praxis ist frei. Aber: Die Pilotanlage in Pfungstadt produziert derzeit nur 50 Tonnen Proteinmehl im Jahr. Damit hat das Ehepaar Luisa und Christian Benning den Prozess für Aufzucht und Verarbeitung verfeinert. Jetzt ist eine Anlage für eine Jahresproduktion von 1.000 Tonnen geplant. Auch das kann nur ein Anfang für eine Alternative zu pflanzlichem Protein sein. Die Menge ist noch zu klein – aber Investoren werden gesucht.

Die Schwarze soldatenfliege wird mit organischen Reststoffen gefüttert. Nach der Vermehrung werden die Larven gesiebt und getrocknet. Daraus gewinnen die neuen Futtermittelhersteller Protein, Öl und Dünger.

Lesestoff:

https://probenda.de/

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html