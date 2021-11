Internationale Grüne Woche 2022

11.11.2021 Landwirtschaft

IGW vom 21. bis 30. Januar unter dem Funkturm

Mittlerweile laufen die Vorbereitungen für die Internationale Grüne Woche (IGW) wieder auf Hochtouren. Nach der Entscheidung, die wieder in Präsenz und Sicherheitskonzept 2G durchzuführen, hat das Messe-Team am Mittwoch einen ersten Ausblick gegeben.

Die Blumenhalle zieht um

Die Blumenhalle zieht dieses Jahr von Halle 9 in Halle 7 und bringt mit über 60.000 Blüten einen Vorgeschmack auf den Frühling nach Berlin. Die Tierhalle 25 wird in diesem Jahr komplett überarbeitet. Das bedeutet mehr Platz für die Tiere und eine bessere Sicht aus dem Restaurantbereich in den Vorführring. Die neue Live-Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher vom 28. bis 30. Januar 2022 auf der HIPPOLOGICA, dem größten Hallen-Reitsportturnier Berlins, erleben. Weitere Publikums-Highlights sind die Bundeskaltblutschau (21.- 23.1.) und die Bundesschau Fjordpferde (24./25.1.).

Anmeldungen und Absagen

Auch im Jahr 2022 können sich die Besucherinnen und Besucher der Grünen Woche auf kulinarische Reise begeben. Ob die Niederlande, die Alpenländer oder die Nordischen Länder – zahlreiche Länder haben sich bereits für die Traditionsmesse angemeldet. „Derzeitige Reisebeschränkungen machen zwar einige Auftritte nicht möglich, so hat zum Beispiel Marokko die Teilnahme abgesagt. Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden über die Vielfalt, die wir – trotz Pandemie – anbieten können“, sagt IGW-Chef Lars Jaeger.

Insgesamt wird die IGW 22 kompakter, will aber wie üblich das vielfältige Programm wie sonst anbieten.

Das Sicherheitskonzept

Um den Erlebnischarakter der Grünen Woche zu bewahren, hat sich die Messe Berlin für das 2G-Modell entschieden. „Da bei 2G derzeit sowohl Masken- als auch Abstandspflicht entfallen können wir ein Stückweit Normalität auf unserer Traditionsveranstaltung herstellen“, sagt Lars Jaeger. Es gilt die Berliner Infektionsschutzverordnung. Der Zugang zur Messe ist ausschließlich über ein personalisiertes Online-Ticket möglich. Die Raumgestaltung erlaubt das Vermeiden von dichten Menschenansammlungen.

