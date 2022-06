Italienischer Hausschweinbestand mit ASP infiziert

16.06.2022 Landwirtschaft

Zwei von acht Schweinen infiziert

Nach Wildschweinen in Norditalien sind in der Nähe von Rom zwei von insgesamt acht Hausschweinen in einer Kleinsthaltung mit dem Virus der Afrikanischen Schweinepest infiziert. Anfang Mai wurden im nahen Naturpark infizierte Wildschweine festgestellt, berichtet die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) am Montag. Der Minibetrieb lag in der sogenannten Kernzone. In der Region Latium sind nach dem Bauernverband Coldiretti insgesamt 50.000 Schweine bedroht.

roRo