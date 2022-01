Januar-Agrarrat in Brüssel

18.01.2022 Landwirtschaft

Tierwohl, Carbon Farming und Markthilfen

Der französische Landwirtschaftsminister Julien Denormandie nutzte die Gelegenheit des ersten Agrarministerrates 2022 in Brüssel, das französische Programm vorzustellen [1]. Im Fokus aber standen danach die beiden Themen Tierwohl und Carbon Farming.

Reziprozität

Frankreich hat die „Gegenseitigkeit“ der Handelsbedingungen ganz vorne auf die Agenda gesetzt. Während der Ratspräsidentschaft wollen die Franzosen den Schwung starten, sektorspezifische Maßnahmen in Verbindung mit der Handelspolitik schaffen. Bis Ende des Jahres 2021 war das Thema nicht Gegenstand der Ratsverhandlungen, weil es als Gegensatz zum freien Handel interpretiert wurde. Jetzt aber verstehen immer mehr Länder die Reziprozität als Vektor für die Gestaltung eines offenen Europas, bei dem Importe mit niedrigeren Standards den Binnenmarkt stören und Wachstumschancen bieten. Agrarminister Denormandie glaubt bei der neuen Regierung in Berlin auf offenere Ohren zu stoßen, als bei der Vorgängerregierung, sagte er am Montagabend auf der Pressekonferenz. Die sogenannten „Spiegelklauseln“ seien auch WTO-konform, also nicht von der Welthandelsorganisation zu verbieten. Die „Spiegelklausel“, beispielsweise das Verbot von Wachstumshormonen in der Mast, wird in Abkommen mit Drittländern aufgenommen und an die Einfuhrgenehmigung in die EU geknüpft. Schon im März will Frankreich ein erstes Papier vorlegen und die Kommission will nach EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski schon im Juni folgen. „Europa hat die besten Lebensmittel der Welt. Die hohen Standards behindern uns nicht, sondern stellen einen Vorteil dar“. Die Reziprozität soll das über die Souveränität der eigenen Nahrungsversorgung beibehalten. Die EU will das auf der nächsten WTO-Handelskonferenz international zur Sprache bringen. Die EU will die Nachhaltigkeitsagenda 2030, das Klimaabkommen von Paris und die nachhaltigen europäischen Produktionsstandards in der EU über die Handelsverträge verbreiten.

Wie viel Tierwohl wird es sein?

Am kommenden Donnerstag wird das Europaparlament eine Entschließung zu den Vorlagen des Sonderausschusses abgeben, der Tierwohl beim Transport untersucht hat. Zudem gab es eine hochrangige Konferenz zum Tierwohl Mitte Dezember, die nach EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Stella Kyriakides, die Notwendigkeit der Gesetzgebung zeigte. Die EU habe zwar weltweit die höchsten Standards, aber nach 20 Jahren habe sich viel geändert und die vor allem die Gesellschaft fordert neue Grundlagen. Auf der Ebene der Mitgliedsstaaten könne noch viel verbessert werden, sagte Kyriakides und will das als Ergänzung zum EU-Recht verstanden wissen. Die EU müsse bei den Importen und kommenden Handelsabkommen strengere Maßstäbe anlegen.

Für den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist eine einheitliche und verbindliche Tierhaltungskennzeichnung in der EU genauso wichtig, wie strengere Vorgaben beim Tiertransport und die Formulierung von konkreten Mindeststandards für Milchkühe, Puten und Hennen. Özdemir sprach sich für ein europaweites Verbot der Pelztierhaltung aus.

Spanien ist bereits in der nationalen Verbesserungsphase. Bis 2023 sollen alle Tierschutzvorschriften überarbeitet sein. Die Bedingungen für kurze und weite Tiertransporte werden verschärft und die Kontrollen verstärkt. Der spanische Landwirtschaftsminister Luis Planas Puchades fordert von der EU eine Folgeabschätzung bei Veränderungen der Vorschriften

Der rumänische Landwirtschaftsminister Adrian-Ionut Chesnoiu will bei der Verbesserung die spezifischen Bedingungen in den einzelnen Staaten berücksichtigen und fordert lange Übergangszeiten und Entschädigungen für die Landwirte. Das Setzen höherer Standards sei gut und schön, dürfe aber weder die Arbeit der Landwirte erschweren und nicht stören.

Auch sein ungarischer Kollege Zsolt Feldmann pocht auf wissenschaftlich begründete Veränderungen und eine Prüfung auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Effekte. Landwirte müssten weiter in der Lage sein, nachhaltig in der Lebensmittelproduktion tätig zu sein.