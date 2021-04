Komplexe Gemengelage Pflanzenzüchtung

29.04.2021 Landwirtschaft

Wo sind die wirklichen Probleme beim Genom Editing?

Die EU-Kommission hat die Veröffentlichung ihres Berichtes zu den neuen Züchtungstechniken (Genom Editing) um einen Tag auf Heute vorgezogen. Auch die praktizierenden Landwirte in der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) haben im Vorfeld zu der mit Spannung erwarteten Publikation kein einziges Signal aus Brüssel erhalten, in welche Richtung die Kommission gehen will. Die AbL hat am Mittwoch ihre Position zur neuen Gentechnik in einer Broschüre veröffentlicht, die sich sachlich wohltuend vom dem gestern verabschiedeten Positionspapier des Bundesministeriums für Umwelt unterscheidet [1]. Zudem war bei den Nachfragen erkennbar, dass hier Profis am Werk sind.

Technik oder Geschäftsmodell?

Eva Gelinsky von der Interessengemeinschaft für gentechnikfreies Saatgut (IG Saatgut) kritisiert, dass die alten und neuen Gentechnikmethoden noch keine der einstmals von der Wissenschaft versprochenen „Superpflanzen“ hervorgebracht hat. Carl Vollenweider vom Dottenfelder Hof in Hessen kann das auch in einem Satz erklären: „Pflanzen sind komplexe Organismen.“ Merkmale bilden eine Eigenschaft, die aus dem Zusammenwirken mehrerer Gene entstehen. Quantitative Merkmale, wie die Milchmenge für Kühe oder die Tageszunahme bei Schweinen sind genetisch einfach zu steuern. Mit dem in der Öffentlichkeit kursierenden Begriff „Robustheit“, egal ob für Pflanze oder Tier, kann kein Züchter etwas anfangen. Eine Pflanze wird dann robust, wenn sie beispielsweise ein umfangreicheres Wurzelwerk für die Erschließung von neuen Wasservorräten im Boden ausbildet. Dann ist die Pflanze „trockentoleranter“ und gegen den Klimawandel robuster. Züchter können über die Wurzelbilder der Pflanzen „robustere“ Pflanzen selektieren, kreuzen oder genomisch editieren.

Vollenweider nennt das epigenetische Zusammenspiel „Interaktion der Gene untereinander und extern mit der Umwelt, wie Boden und Witterung“.

Weltweit sind vielfältige Ziele für neue Pflanzensorten „in der Pipeline“. Eva Gelinsky nennt beispielsweise das Ziel, eine Weizensorte mit einem höheren Ballaststoffanteil für eine gesunde Ernährung zu züchten. Über das Ziel wird wohl deutlich weniger gestritten. Strittig ist vielmehr der Weg. Genom Editing“ (GE) ist das Mittel der Wahl.

Herbizidtolerante Pflanzen sind „das Erbe“ der alten Gentechnik. Eigentlich langweilig und die Zielrichtung setzt einen bestimmten Baukasten voraus. Erst wird ein Herbizid entwickelt und dann die Sorte, die dagegen resistent ist. Als Baukastensystem werden Pflanze und Pflanzenschutzmittel an die Landwirte gekauft.

Allerdings ist das kein alleiniges Erbe der Gentechnik. Der so genannte Clearfield-Raps folgt seit 2011 diesem Baukasten als Geschäftsmodell – wurde aber konventionell gezüchtet. Berater der landwirtschaftlichen Offizialberatung haben schon im April 2012 Vor- und Nachteile des Herbizid-Pflanzen-Systems miteinander abgewogen [2]. Da die Bekämpfung von Kreuzblütlern schwer ist, kann das System bei sehr starker Verunkrautung eine wirkliche Lösung anbieten. Dennoch wird, wie bei jedem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die Resistenzentwicklung auf Gräser, wie beispielsweise Ackerfuchsschwanz, erhöht. Ausgefallener Clearfield-Raps tritt in der Folgefrucht als neues Problem auf. Gegen vergleichbare Wirkstoffe in der Folgefrucht, bleibt er ja auf dem Feld. Die Berater haben auch hier im konventionellen Bereich an die Koexistenz gedacht: Was passiert wenn auf einem Hof Clearfield-Raps angebaut wird, auf dem Nachbarhof aber nicht. In dem Infopapier heißt es: „Vor diesem Hintergrund ist es aus unserer Sicht besonders kritisch, dass eine verbindliche Regelung für eine saubere Koexistenz zwischen Clearfield- und konventionellem Raps fehlt.“

Und hier schließt sich der Kreis zur Koexistenzfrage zwischen Gentechnik-Sorte und konventioneller Sorte, die auch ökologisch sein kann.

Nach Gelinsky hat allerdings die „alte Gentechnik“ dieses Baukastensystem erst hoffähig gemacht, sagte sie zu Herd-und-Hof.de, und werde durch GE in seiner Entwicklung beschleunigt.

Der Ansatzpunkt liegt also weniger in der Züchtungsmethode als mehr darin, Systeme zu verhindern, die Landwirte abhängig machen.

Was wird beschleunigt?

Die Beschleunigung der Züchtung durch neue Techniken schürt in der Öffentlichkeit die Erwartung oder Befürchtung, dass jeden Moment eine neue Sorte auf den Markt kommt. Der Weg einer neuen Sorte in das Regal des Landhandels aber ist lang. Die Grafik des Züchtungszyklus vom Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter (BDP) [3] veranschaulicht die einzelnen Schritte die Forschung, Unternehmen und Behörden zurücklegen müssen, bevor eine neue Sorte, wie beispielsweise der ballaststoffreichere Weizen beim Landwirt ankommt.