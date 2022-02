Korn statt Kapital

10.02.2022 Landwirtschaft

Wie bleibt Bauernland in Bauernhand?

In Deutschland gibt es Aufwind für die Forderung, gegen Bodenspekulanten vorzugehen. Ob Berlin mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) erfolgreich ist, bleibt offen. Seine Parteikollegen in den Landesparlamenten haben bislang nichts Wirkliches zustande gebracht. Die Gefahr des Scheiterns ist für Özdemir groß. Wie auch in Österreich, wo in Salzburg ein neues Grundverkehrsgesetz präsentiert und von Sozialdemokraten und Kommunisten zerpflückt wird.

Deutschland

In Deutschland regeln die Bundesländer über das Grundstücksverkehrsgesetz den Verkauf von Land. Einen direkten Eingriff, wer Land kaufen darf und wer nicht, bietet das Gesetz nicht. Aber über den § 9 können Versagensgründe aufgeführt werden. Das Modell des familienbäuerlichen Betriebes steht großen Investoren gegenüber. Land war schon immer wertvoll. Je mehr Investitionskapital in den sicheren Bodenmarkt fließt und je mehr Bauland die Städte und Gemeinden ausweisen, desto mehr Ackerland und Grünland verschwindet aus der landwirtschaftlichen Nutzung. Grundsätzlich soll das Grundstücksverkehrsgesetz die Agrarstruktur absichern und bewahren. Die Liste des Scheiterns ist lang [1]. Doch wer ist landwirtschaftlich tätig? In welcher Größenordnung? Ab wann wird es „schädlich“? In Deutschland ist das regional sehr unterschiedlich zu bewerten [2].

Der Bund hat Einfluss, die so genannten Share Deals zu begrenzen. Özdemirs Vorgängerin Julia Klöckner scheiterte bei der Senkung des Steuerfreibetrags an der eigenen Partei und am Finanzministerium. Ersteres wird Özdemir nicht passieren, aber ob er sich gegen Christian Lindner durchsetzen kann?

Das schöne Salzburger Land

Ganz aktuell will das österreichische Bundesland Salzburg ein neues Grundverkehrsgesetz, wie es in den Alpen heißt, verfassen. Doch auch dort stauen sich die Zielkonflikte. Wohnungen in den Städten sind knapp, Mieten teuer und Leerstand vergrößert das Problem. Im Umland verlieren Bauern Äckern und Wiesen an kapitalkräftige Investoren. Der südliche Bezirk Pinzgau dient in der aktuellen Diskussion als Abschreckung. Der Pinzgau, auch als Bezirk Zell am See genannt, ist neben der Stadt Salzburg der Fremdenverkehrsmagnet für das Bundesland. Saftige Wiesen, zerschundenen Höhen, blaue Gewässer. Korn und Milch werfen nicht so viel ab, wie Baugrund und Ferienhaus.

Auch hier: Landessache mit Kommission

Der Grundverkehr in Österreich unterliegt wie in Deutschland den Bundesländern. Jedes hat ein eigenes – auch wie in Deutschland. Grundstücke mit Einfamilienhäusern können in Österreich bei einer entsprechenden Erklärung auch ohne das Grundverkehrsgesetz direkt über das Grundbuch abgeschlossen werden. Österreich unterscheidet zwischen grünem (Land- und Forstwirtschaft), grauem (Baustücke), Ausländergrundverkehr und Handel mit Seeflächen (blauer Grundverkehr). Im Rahmen des Gesetzes entscheidet eine Kommission über die Realisierung des Handels und Erwerbs von Grundstücken.