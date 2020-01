Kroatien: Fehlstart auf der Grünen Woche

20.01.2020 Landwirtschaft

Politisch steht Kroatien als „Tor zum Westbalkan“ an einer sensiblen Stelle der europäischen Politik. Im Juni lädt Plenković zu einem Westbalkangipfel. Der Ministerpräsident baut auf die deutsche Kanzlerin, die in dieser Hinsicht kein politisches Vakuum zulassen will. Im März will Merkel auf dem Europäischen Rat mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron eine Einigung erzielen.

Die Internationale Grüne Woche ist „Europas beste Bühne, um als Partnerland seine Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie“ zu präsentieren. Dieser Meinung ist das Landwirtschaftsministerium in Zagreb. Zudem wurde Rijeka als eine der beiden Kulturhauptstädte 2020 auserwählt und das Land hat am 01. Januar die Ratspräsidentschaft übernommen. Viele Aufgaben für das Land, das am 09. Dezember 2011 jüngstes Mitglied der Europäischen Union wurde. Offenbar zu viele Aufgaben zusammen, denn die Pressepräsentation des Landes, das seine vier Regionen in der Halle 10.2 kulinarisch präsentiert, ging im Chaos unter.

Kulturhauptstadt Europas

Die Hafenstadt Rijeka ist Kroatiens erste europäische Kulturhauptstadt und startet am 01. und 02. Februar mit den Eröffnungsfeierlichkeiten mitten im Hafen als Symbol für das Tor zum Westbalkan. „Hafen der Vielfältigkeit“ lautet das Motto das von 250 Partnern aus 40 Ländern gestaltet wird. „Wasser, Arbeit und Migration“ sind die Hauptthemen der alten Stadt mit den Kreuzungen vieler Kulturen. Im Mittelpunkt der Eröffnung steht Rijekas berühmtester Künstler David Maljković. Rijeka öffnet die Ausstellung „The Sea is Glowing“ und bietet mit „Porto Etno“ ein Festival der Weltmusik und internationalen Gastronomie. Die Kroaten versprechen, dass alles bewegliche und unbewegliche im Hafen zu einem Kunstwerk wird.

Landwirtschaft

Kroatien ist rund 57.000 Quadratkilometer groß und hat kaum mehr als 4,2 Millionen Einwohnern. 56 Prozent leben in ländlichen Regionen. Landwirtschaft spielt eine große rolle. Die Hälfte der Betriebe ist kleiner als zwei Hektar groß, 89 Prozent sind kleiner als zehn Hektar. Trockenheit und Überflutungen haben in den letzten Jahren zugenommen. In der aktuellen Förderperiode hat Kroatien rund 3,5 Milliarden Euro aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) erhalten. 1,48 Milliarden wurden über die erste Säule als Direktzahlungen ausgezahlt. Die Regierung hat sich entschieden das Maximum an 15 Prozent aus der ersten in die zweite Säule zur Entwicklung der ländlichen Räume zu verschieben. Kleinbauern erhalten pro Jahr eine Extraprämie in Höhe von 657 Euro und für die ersten 20 Hektar zusätzlich 33 Euro pro Hektar. Kleinbauern sind von Greening-Verpflichtungen als Beitrag zur Entbürokratisierung ausgenommen. Gekoppelte Zahlungen werden für Milchkühe, Rindermast, Kälber, kleine Wiederkäuer, Gemüseanbauer, Rübenerzeuger und Bauern mit Proteinpflanzen gezahlt.

Gelder aus der zweiten Säule werden vor allem für die Aufgaben die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit an Betriebe im ganzen Land, für die Anschaffung neuer Techniken und für die nachhaltige Forstbewirtschaftung ausgegeben. Kroatien hat unter dem Embargo Russlands für europäische Agrarprodukte gelitten. Zwei Hilfspakete in Höhe von 1,8 Millionen und 1,5 Millionen Euro für den Milchsektor in den Jahren 2015 und 2016 wahrgenommen.

Die Landwirtschaft im Land ist äußerst divers. Die Hauptproduktion ist Getreide von nicht mehr als 24 Prozent des Produktionswertes Agrar. Mit 10,2 Prozent steht Gemüse noch vor der Milch, die mit 9,6 Prozent Anteil am Produktionswert auf Platz drei kommt. Auf Platz vier steht Wein (8,6 Prozent).