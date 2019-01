KTBL-Sammlung „Weihnachtsbaumanbau“

18.01.2019 Landwirtschaft

KTBL auf der IPM in Essen

Die Internationale Pflanzenmesse Essen startet am 22. Januar. Bis zum 25. Januar präsentiert sich u.a. das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) in Halle 3 am Stand 19. Die Mitarbeiter stellen erstmalig die KTBL-Datensammlung „Weihnachtsbaumanbau“ vor.

Sie liefert die Grundlagen für Planungsrechnungen und betriebswirtschaftliche Bewertungen. Lohnt sich der Anbau von Weihnachtsbäumen? Welche Produktionsverfahren, Maschinen und Arbeitsprozesse sind die richtigen für Ihren Betrieb? Für die Erzeugung konventioneller und ökologischer Nordmanntannen und Blaufichten – geschlagen, im Topf oder als Schnittgrün – bietet die Datensammlung Maschinenkosten, Materialkosten und anschauliche Planungsbeispiele. Dabei findet in der Datensammlung auch die Erzeugung auf Hanglagen und die Pflege mit Schafen Berücksichtigung. Eine kostenlose Excel-Anwendung und die Online-Anwendungen des KTBL unter www.ktbl/online-anwendungen ergänzen die gedruckte Datensammlung. Vor Ort können Sie sich gern auch über die Bewerbung für den „Deutschen Innovationspreis Gartenbau 2019“ informieren.

roRo