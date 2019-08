Kühe brauchen 150 Liter Wasser am Tag

07.08.2019 Landwirtschaft

Kühe trinken nicht über den Durst

Nicht nur Menschen, auch Tiere haben bei sommerlichen Temperaturen einen enormen Durst. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen beträgt der tägliche Wasserbedarf einer Kuh, die durchschnittlich 36 Liter Milch pro Tag gibt, etwa 150 Liter. Frisch und sauber sollte das Tränkewasser für die Kühe sein und ständig verfügbar. Jedes Tier muss jederzeit in der Lage sein, seinen Durst zu stillen. Drei- bis zehnmal am Tag bedient sich die Kuh an der Wasserbar. Sie hat einen großen Durst, und nimmt durchschnittlich 10 Liter Wasser in einer halben Minute auf.

Kann die Kuh ihren Wasserbedarf nicht decken, führt das zur Stresssituation. Stress in Zusammenhang mit Wassermangel und warmer Witterung bedeutet eine große Belastung für Organismus und Stoffwechsel der Tiere. Die Kühe fressen weniger und geben weniger Milch. Tränkewasser muss für die Tiere in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen, denn anders als der Mensch trinken sie nicht über den Durst.

Neben der ausreichenden Versorgung mit Wasser haben die Experten der Landwirtschaftskammer verschiedene Tipps, auch die Fütterung an hohe Temperaturen anzupassen. Sie können zum Beispiel kleine Mengen an Viehsalz mit in die Futterration mischen, um den durch das Schwitzen verursachten Elektrolytverlust wieder auszugleichen. Ventilatoren sorgen für etwas kühlere Temperaturen im Kuhstall. Etwa 405 000 Milchkühe stehen in NRW im Stall und auf der Weide.

LWK NRW