Ländervereinbarung GeoBox

10.11.2021

Neue Partnerländer für die GeoBox

Die GeoBox-Infrastruktur bringt als digitale Grundlage für einen nutzerfreundlichen und sicheren Datenbezug Erleichterungen für den Hofbetrieb, die Beratung und andere Behördenmit sich. So werden beispielsweise schon heute Daten zu Schutzgebieten oder Bodenarten als geobasierte Informationen für die Landwirtschaft bereitgestellt. Für das Precision Farming, welches insbesondere auch zur Minimierung des Einsatzes von Betriebsmitteln wie beispielsweise Pflanzenschutzmitteln führt, sind digitale Lösungen der GeoBox-Infrastruktur enorm wichtig. Auch die Vernetzung zwischen den Betrieben soll zukünftig ermöglicht werden.

Die GeoBox wurde am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Bad Kreuznach entwickelt und wurde zu einem digitalen Schlüsselelement im Land Rheinland-Pfalz. Jetzt haben sich die Bundesländer Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Schleswig-Holstein angeschlossen und entwickeln die GeoBox damit als länderübergreifendes IT-System weiter.

„Rheinland-Pfalz ist führend bei der Digitalisierung der Landwirtschaft. Mit der hier entwickelten GeoBox-Infrastruktur und den neu hinzugewonnenen Partnerbundesländern können wir eine intelligente und nachhaltige digitale Zukunft für unsere Landwirtschaft und die ländlichen Räume von Rheinland-Pfalz aus entwickeln“, sagte Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt am Dienstag bei der Unterzeichnung der Partnervereinbarung. Die Länder arbeiten bereits seit 2020 in enger Kooperation zusammen.

Durch die Ländervereinbarung teilen sich die Länder anteilig die jährlich anfallenden Kosten von rund 200.000 Euro. „Hier zahlt sich die Zusammenarbeit doppelt aus. Die sechs Partnerländer investieren in die Weiterentwicklung eines gemeinsamen Produkts, das über Ländergrenzen hinweg zur Verfügung steht. So können wir Kosten sparen, Wissen bündeln und den Agrarbetriebe in unseren Bundesländern gemeinsam Lösungen für die Zukunft anbieten“, sagte Schmitt

https://www.dlr.rlp.de/Digitales-AgrarPortal

