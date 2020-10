„Land“arbeit statt Strafe

16.10.2020 Landwirtschaft

Soziale Landwirtschaft für Geldstrafenschuldner

„Haftvermeidung durch soziale Integration“ (HSI) heißt das Programm, bei dem Geldstrafen abgearbeitet werden können. Die HSI-Netzwerkkoordination Potsdam hat einen Partner in Kurzlipsdorf, westlich von Jüterborg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Die „sbh fürsorge“ (selbst bestimmt handeln) betreibt dort einen Vierseiten-Ökohof.

Weil Nachhaltigkeit und Ökologie in der Gesellschaft wichtiger werden, haben Mitarbeiter der „sbh fürsorge“ diesen März den Kompaktkurs „Landwirtschaftliches Grundwissen und Soziale Landwirtschaft“ an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde besucht. Ziel war die Umsetzung des Konzepts ökologische Landwirtschaft und Kleintierhaltung auf ihrem Betrieb im Landkreis Teltow-Fläming.

Ackerzahl, Bodenarten und –typen, Anbauverfahren, Fruchtfolgen und Drillsaat waren nach dem Kurs keine Fremdworte mehr. Die Arbeit wurde an das Projekt „Arbeit statt Strafe“ des Landgerichtsbezirkes Potsdam angeknüpft.

Seit kurzem können die ersten sechs Geldstrafenschuldner aus Brandenburg und Berlin auf dem Vierseitenhof wirtschaften. Damit ist der Bogen zur „Sozialen Landwirtschaft“ gespannt, die darüber in ihrem aktuellen Rundbrief berichtet. „Soziale Landwirtschaft“ ist die Verbindung von Land- und Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau mit Angeboten des Sozial-, Bildungs- und Gesundheitssystems.

So entsteht auf dem Vierseitenhof ein „inklusiver Natur- und Sozialraum“ mit gegenseitigen Wechselwirkungen. Ende August zeigte Dr. Alexandra Retkowski vom Fachgebiet Soziale Dienstleistungen für strukturschwache Regionen an der Universität Cottbus Besuchern den Hof und die Idee. Dabei wurde auf erledigte Sanierungsarbeiten und Zukunftsskizzen verwiesen.

Im Sommer 2019 haben die Organisatoren der Sozialen Landwirtschaft mit Hilfe einer Umfrage das Interesse auch von landwirtschaftlichen Betrieben mit mehr als 100 Hektar an der Sozialen Landwirtschaft gezeigt.

