Landwirte investieren für Verbraucher

17.07.2019 Landwirtschaft

Über 100 Antragssteller für AFP in MV

Zum Ende der ersten Jahreshälfte haben mehr als 100 Landwirte Anträge zum Agrarförderungsprogramm in Mecklenburg-Vorpommern gestellt. Das Ministerium gab am Dienstag bekannt, das dadurch Zuschüsse in Höhe von zehn Millionen Euro ausgezahlt werden. „Mit dem Förderprogramm helfen wir den Betrieben den steigenden gesellschaftlichen Anforderungen an Umwelt- und Klimaschutz, Tierwohl und hochwertigen Lebensmitteln gerecht zu werden. Es freut mich, dass die Landwirte dieses Angebot in Anspruch nehmen. Für mich ist dies ein Beleg, dass die Landwirte die Wünsche der Verbraucher wahr- und ernstnehmen“, sagte Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus.

Die Düngeverordnung zwinge zum Ausbau von Lagerstätten für Wirtschaftsdünger. Noch bis Ende 2020 stehen Gelder für emissionsmindernde feste Abdeckungen zur Verfügung. Beim Pflanzenschutz investieren Landwirte in abdriftarme und Pflanzenschutzmittel einsparende Feldspritzen. Diese sind vom Julius Kühn-Institut zertifiziert. Seit 2018 fördert das Land den Einsatz von mechanischen Geräten zur Unkrautbekämpfung.

Investiert wird auch n den Stallbau. Dort sind die Finanzierungen besonders hoch und das Land hat das förderfähige Investitionsvolumen von 1,5 auf zwei Millionen Euro erhöht. Gefördert werden Betriebe, die Ställe deutlich über den gesetzlichen Standard bauen.

roRo