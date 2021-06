Landwirtschaft braucht mehr Erträge

16.06.2021 Landwirtschaft

Landwirtschaft passt sich dem Klimawandel nur langsam an

Für eine neue Studie über den Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Klimawandel haben Wissenschaftler ihre Daten zusammengelegt. Auf der Basis verschiedener Szenarien für Niederschlags- und Temperaturveränderungen haben Experten der Boston Universität, der Universität Ca´Fascari in Venedig und dem Euro-Mediterranen Center für den Klimawandel (CMCC) 21 Karten für verschiedene Feldkulturen angelegt und aufgezeigt, wie sich die Ertragssituation weltweit künftig verändern wird [1].

Die Ertragsstabilität für die wichtigsten Getreidearten und Sojabohnen reagiert auf Klimaveränderungen und werden bis Mitte des Jahrhunderts um rund zehn Prozent zurückgehen. Gegen Ende des Jahrhunderts wird unter starker Erwärmung ein Ertragsrückgang von einem Viertel erwartet.

Landwirte haben nur geringe Möglichkeiten, den Einfluss des Klimawandels auf ihre Feldkulturen zu beeinflussen, sagt Hauptautorin Ian Sue Wing aus Boston. Selbst in den USA bräuchten die Farmer lange Dekaden, um solche Ertragseinbußen auszugleichen. Enrica De Cian aus Venedig hat den Ball aufgenommen und gefragt, mit welchen Auswirkungen Landwirte in den tropischen Regionen erst auskommen müssten. Dort leben 40 Prozent der Weltbevölkerung, müssen mehr Kalorien als in den USA erzeugen und sind höheren Temperaturen ausgesetzt.

Mais, Reis, Winter- und Sommerweizen sowie Sojabohnen stellen rund 75 Prozent des weltweit benötigten Kalorienbedarfes und weisen in allen Regionen der Welt ein verringertes Ertragsniveau auf. Landwirte können nur mit veränderter Sortenwahl, veränderten Saat- und Erntezeiten, neuen technologischen Methoden, finanzieller Investition moderner Ackerbautechnik die Einbußen mindern. Dazu zählen auch optimierte Bewässerungsstrategien und räumlich Verschiebungen der Produktion. Aufhalten werden sie den Trend kaum, unterstreicht Enrica De Cian.

Die Wissenschaftler haben ausschließlich die Angebotsseite betrachtet.

Roland Krieg

