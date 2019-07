Landwirtschaft in 60 Jahren

03.07.2019 Landwirtschaft

Schülerwettbewerb für die Landwirtschaft der Zukunft

Der Verein information.medien.agrar (i.m.a.) hat zu einem bundesweiten Zukunftswettbewerb für Schüler und Schulklassen aufgerufen. „Wie stellt ihr euch die Zukunft der Landwirtshaft im Jahre 2080 vor?“

Einst war die Landwirtschaft harte körperliche Handarbeit. Später haben Maschinen die Arbeit erleichtert. Heute ist moderne Technik aus vielen Arbeitsprozessen nicht mehr wegzudenken. Doch wie stellen sich Schüler die Zukunft der Landwirtschaft vor? Sie können dazu ein Poster erstellen. Eine Collage von Wörtern und Bildern, ein Comic oder eine Fotostory erstellen, aber auch ein Gemälde oder ein Werbeplakat malen und entwerfen.

Erlaubt ist, was gefällt. Und was gibt es zu gewinnen: Eine Drohne, ein Tablet oder ein Smartphone. Zusätzlich wird eine Reise zur Internationalen Grüne Woche in Berlin verlost, wo i.m.a in sein 60. Jubiläumsjahr geht.

Lesestoff:

Die genauen Teilnahmebedingungen gibt es bei info@ima-agrar.de

roRo