Landwirtschaft in Europa ist männlich

15.01.2019 Landwirtschaft

Den höchsten Anteil an Betriebsleiterinnen stellen die baltischen Staaten mit 45 Prozent in Lettland und Litauen sowie mit 33 Prozent in Estland. Dazwischen liegt noch Rumänien mit einem Frauenanteil von 34 Prozent. Auch in Italien und Österreich liegt der Frauenanteil bei nahe einem Drittel.

In Deutschland sind nur zehn Prozent der Betriebe in weiblicher Hand. Vor den Schlusslichtern Dänemark, Malta und den Niederlanden (8, 6 und 5 Prozent).

roRo; Grafik Eurostat