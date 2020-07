Landwirtschaftliche Projekte in Indonesien

03.07.2020 Landwirtschaft

Landwirtschaft zur Ernährungssicherung

Zur Sicherung der Ernährungsversorgung plant das indonesische Ministerium für Öffentliche Arbeit und Wohnungsbau ein neues Projekt in Zentral-Kalimantan an der nördlichen Javasee. Rund 165.000 Hektar Land mit alluvialen Böden ohne Feuchtgebiete entlang des Barito Rivers im Südosten der Insel sollen in den beiden nächsten Jahren zu einer Kornkammer entwickelt werden. Das Modell der „Food Estate“ ist Teil der nationalen Strategieprogramme für den Zeitraum 2020 bis 2024.

Die Hälfte von 85,500 ha ist bereits landwirtschaftlich kultiviert. Für die andere Hälfte müsse lediglich Buschvegetation entfernt werden, ohne dass Reisfelder erschlossen werden. Bei zwei Drittel des bereits erschlossenen Landes muss das Bewässerungssystem für etwa 62 Millionen Euro erneuert werden. Das soll in drei Schritten bis 2022 umgesetzt sein. Die „Kornkammer“ will Landwirtschaft, Plantagen und Tierhaltung umfassen. Mit moderner Anbautechnik will das Landwirtschaftsministerium Reisernten von zwei Tonnen pro Hektar erzielen.

Neue Beratungszentren

In Ost-Java setzt Indonesien auf Smart Agriculture und öffnet unter dem Weltbank-Projekt SIMURP (Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation) vier neue Beratungscenter in Ajung, Ambulu, Balung und Gumukmas um. Längere Trockenzeiten erschweren den Landwirten die Aussaat für die Ausnutzung der Regenzeit. Das gefährdet deren Ernährungssicherheit. SIMURP läuft noch bis 2024 und setzt jeweils 250 Millionen US-Dollar von der Internationalen Entwicklungsbank (IBRD) und der Asiatischen Investmentbank (AIB) um. Indonesien steuert 78 Millionen US-Dollar bei.

Urban Farming

Der Lockdown in den großen Ballungszentren wie Jakarta, Bogor und Yogyakarta hat das Interesse der Bevölkerung an Urban Farming geweckt. In sozialen Netzwerken tauschen Indonesier ihre Erfahrungen aus. Das Ernährungsministerium in der Provinzregierung von Jakarta hat kürzlich das Online-Seminar für „Urban Farming with Hydroponic Technology“ mit mehr als 400 Teilnehmern aus 24 Regionen des Landes veranstaltet. Die meisten Indonesier, die sich für urbane Landwirtschaft interessieren, arbeiten im Home Office.

