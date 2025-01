Leseclub 1 / 2025

03.01.2025 Landwirtschaft

„Security, Europe!“: Polen übernimmt die Ratspräsidentschaft in der EU. Sicherheit steht an erster Stelle. Damit ist auch die Ernährungs- und Landwirtschaftssicherheit gemeint. Polen zeigt sich als starker Europäer nach der PiS-Regentschaft.

„I´m walking, yes indeed…“: Das Wandern ist des Müllers Lust, braucht aber freien Zugang zu den Wegen. In Großbritannien hat die Regierung die Frist für die Festschreibung nicht verbriefter Zugänge gekippt und ermöglicht den freien Wanderverkehr auf mehr als 40.000 Meilen Wege und Pfade..

BayWa rettet sich vor Jahreswechsel: Jetzt ist die Rettung durch die Gläubiger fix. Details folgen im ersten Quartal 2025..

Märkte 1/2025: Ausblick auf die wichtigsten Märkte 2025

Die schwierige Suche nach Freunden: Viel Ersatz hat Großbritannien nach dem Brexit noch nicht gefunden. Jetzt ist London dem Trans-Pazifischen Abkommen beigetreten.

World of Meat (WOM): Die Schweinehalter in Spanien spüren den Druck der regionalen Wasserbehörden und müssen wohl einen Ausbaustopp hinnehmen. Briten verlieren Schweine und Rinder und damit die Eigenversorgung. Neue Gesellschaft in Brüssel setzt sich im Sinne der Kreislaufwirtschaft für die Verfütterung von Nebenerzeugnissen der Lebensmittelindustrie ein.

Bund + Länder: Niedersachsen muss Fraßschäden von Gänsen doch entschädigen. NRW wirbt für Landeswettbewerb Kleingarten. Das Agrarstrukturverbesserungsgesetz in BW ist das einzige in Deutschland – und wirkt, wie ein Gutachten zeigt. Was hat RP seinen Landwirten 2024 bezahlt? Bayern hat mit Jahresbeginn sein Landespachtverkehrsgesetz mangels Wirkung aufgehoben. Moorprojekt startet in MV. Die vorläufige Unwetterschadensbilanz für 2024 ist nur geringfügig besser als im Vorjahr. Bundesentwicklungsministerium macht die ersten Gelder für die Syrien-Hilfe fest.

Science only: Wer Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen will, sollte den Standort auch nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit auswählen. Landwirte können das Niederschlagsrecycling im Mais-Gürtel der USA durch Bodenbearbeitung deutlich verbessern. Züchtung kann Kartoffeln hitzetoleranter machen. Die Infektionsgefahr durch Weizenbrand steigt im Klimawandel.

LEH auf den Punkt…: Die BASF veräußert seine Produktion von Hilfsstoffen für die Lebensmittelzubereitung. Tchibo vs. Aldi: Kaffee-Klage mit Schuss. Kaufland übernimmt real-Filialen von Globus.

Bio-Ökonomie: Riesenstreit um Wasserkraft zwischen China, Indien und Bangladesch. Die LNG-Terminals senken die Gaspreise.

Welt-Bauern: Der schwache Start für Bioware in das Jahr 2025 lässt US-Farmer auf neue Absatzmärkte wie die Außer-Haus-Verpflegung hoffen. Neue Mühle und neues Getreideterminal in Saudi-Arabien stärken die Weizenversorgung.

