08.03.2025 Landwirtschaft

Liebe Leserinnen und Leser.

Das finden Sie im Leseclub 10/2025:

Ab wann Saatkrähen gejagt werden dürfen: Der Landkreis Wesermarsch ist sich mit den Jägern einig und will ab September Saatkrähen bejagen. Es gibt zwar einen Ausnahmeerlass in Niedersachsen, der wurde aber bisher noch nie genehmigt.

Bei Nitrat nachbessern: Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen müssen im Flussgebiet Ems bei der Vermeidung von Nitrateinträgen in das Grundwasser nachbessern. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig hat erst einmal keine Auswirkungen auf die Landwirte, aber die Länder müssen ihre Maßnahmen verschärfen.

Projekt gegen Erbsenmüdigkeit: LfL Bayern probt drei Jahre lang Fruchtfolgen gegen die Erbsenmüdigkeit aus.

Märkte 10/2025: Guter Start für die landwirtschaftlichen Winterkulturen. Der Gemüseanbau in Deutschland wächst. Die 16 Millionen exportierten Ferkel aus Dänemark müssen jetzt mit Betäubung kastriert werden. Mit den steigenden Temperaturen steigen in vielen EU-Ländern auch die Schweinepreise. Trump sorgt für Megachaos an den Börsen, was direkt und indirekt auch die Preise für Agrarrohstoffe trifft.

Waldbrandriegel in Brandenburg: Wie der Forstbetrieb Stiftung Stift Neuzelle bei seinen Kiefermonokulturen das Risiko von Waldbränden und den Weg für die Feuerwehren vereinfachen will

World of Meat (WOM): Nur die Schweden haben noch keine Regeln für die Angaben von Fleischherkünften in der Gastronomie. Tschechien fordert EU-weites Käfigaus für Legehennen. Argentinien und Brasilien erlauben wieder den Export von Lebendvieh.

Bund + Länder: Niedersachsen macht aus drei Fischereiverwaltungen eine. Blauzungenimpfstoffe: Genehmigung im Amtsblatt veröffentlicht. Die EU-Kommission hat für das Parlament und den Rat eine Gesetzesvorlage für den neuen Umgang mit dem Wolf veröffentlicht.

Bundespolitik: Kleine und Große Anfrage: Union will wissen, welche NGO, warum, wie viel Steuergeld bekommt. Darunter wird auch Medien gefragt, was in der Wissenschaftskonferenz für Kritik sorgt. Da die Anfrage der von der AfD aus dem vergangenen Jahr ähnelt, sind die Antwortlücken absehbar.

Bio-Ökonomie: Die Niederlande wollen mit vier AKW statt die unzureichende Klimaförderung für die Landwirtschaft einkürzen. Tschechien baut Wärme aus Biomasse aus.

COP 16 doch noch erfolgreich: Das Nachsitzen beim weltweiten Artenschutz in Rom war erfolgreich.

Welt-Bauern: Japan gibt zur Preisstabilisierung einen Teil seiner Reis-Reserve frei. Saudis übernehmen den Agrar-Multi Olam Agri für die Eigenversorgung jetzt vollständig. Nüsse sind ein weltweiter Wachstumsmarkt und treiben die Fusionen an. Usbekistan investiert in die Selbstversorgung mit Kartoffeln. Vor allem die Arbeitskosten machen in Spanien den Anbau von Tomaten teuer. Nullrunde für Schweizer Agrargelder. Italien fördert Kleinunternehmern in speziellen „food districts“ für resiliente Wertschöpfungsketten.

Hier geht es zur kostenpflichtigen Bestellung (19 Euro pro Jahr): (https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/herd-und-hof-leseclub.html)

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Roland Krieg

Agrar- und Wissenschaftspublizist

Wöchentlicher Leseclub (ISSN 1866-0630) auf Herd-und-Hof.de

T: +49 162 / 954 26 82

E: info@herd-und-hof.de

Knakenbörg 9

26427 Esens